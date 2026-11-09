每天被主管氣到想離職？別再內耗　摸透老細溝通習慣提高工作效率

你和上司起了衝突，或是感到懷才不遇時，是否曾經憤恨地想過，「難道不能換個好一點的老闆嗎？」



如果你也曾暗自期盼能碰上一個為自己量身訂製的好老闆，管理大師彼得 ‧ 杜拉克（Peter Drucker）可能要打破你這個不切實際的想法。他指出，「部屬的工作『不是』去改造老闆，也不是對老闆進行『再教育』，更不是讓老闆表現得和商學院和管理書上說的一樣」，而是要清楚意識到，每個人都有自己獨特的思考模式、價值觀和做事方法，老闆當然也不例外，所以部屬的工作就是，在體認到老闆與自己存在著性格與偏好差異的前提下，設法找出彼此磨合的工作方式。

相關文章：沒做錯就別說「對不起」！9種說話習慣會矮化自己、破壞專業形象

+ 24

不論書面或口頭報告，以主管偏好的方式給訊息

試想，部屬通常只有一個直屬上司，但你的主管多半不會只有你一個部屬，所以與其期待主管為「多個部屬」做出改變，由部屬針對「一個主管」來自我調整，顯然效益更高。

而要配合老闆的習性，建立起一段運作順暢的工作關係，簡單說就是要做到「投其所好」，徹底思考自己的老闆喜歡什麼樣的工作風格。喜歡透過備忘錄、正式會議或電話來獲得資訊？或是在面對衝突時，喜歡得到共識或不怕面對歧異？……凡此種種資訊，都可以讓部屬在與老闆相處時，不致於產生不必要的誤解和問題。

以老闆偏好的訊息接收方式為例，部屬不妨參照杜拉克的建議，將老闆分為「讀者型」或「聽眾型」。 前者偏好透過「書面形式」取得資訊，所以碰到「讀者型」老闆，最好能將重要事項或提案，寫成備忘錄或報告，供老闆閱讀研究。「聽眾型」老闆則喜歡聽取口頭說明，以便當場提問、澄清疑慮，所以碰到這類型主管，部屬可先直接向老闆簡報，之後再透過備忘錄做後續追蹤。

觀察老闆的決策風格，調整溝通方法

約翰 ‧ 科特（John Kotter）和約翰 ‧ 葛巴若（John Gabarro）〈管理你的老闆〉（Managing Your Boss，刊載於《哈佛商業評論》）一文中提到，部屬在對上溝通時，最好留心老闆的決策風格。

兩人指出，有的老闆喜歡在做決策和解決問題上親自參與，感受經營現場的脈動，因此在碰到這類型主管，讓他們知道一切，而且是專程告知，最能滿足他們的需求。另外也有些老闆不怎麼喜歡事事都參與其中，所以部屬最好的應對方式，就是只報告大事（發生大問題、做出重大改變），小事就自行處理。

要精確掌握每個人的不同習性並不容易，甚至是需要費心觀察的事，但是相較於跟老闆溝通不良，虛耗雙方心力，還無法成事，花點心思揣摩老闆偏好什麼樣的溝通與決策方式，絕對是值得的投資。

與其期待主管為「多個部屬」改變，由部屬針對「一個主管」調整，效益更高。

相關文章：不忿總被誣衊！OL反駁主管「只會找戰犯」事後竟退縮「該道歉嗎」

+ 8

依照強勢度、表達習慣不同，切換應對頻率

除了區分讀者型或聽眾型，部屬還能透過日常觀察，進一步拆解主管在「強勢度」與「表達習慣」上的隱性性格，從而切換最有效的應對頻率。

觀察主管習慣下達命令還是傾向詢問，能幫助你調整回話的力道：

高度強勢型主管： 這類主管傾向利用指示下達命令，直接告訴大家怎麼做、怎麼想。面對他們時，務必盡可能快速切入重點，並使用「應該」、「將會」、「要這樣」等直接肯定的用語，避免使用「可能」、「來試試看」等模糊詞彙。

低度強勢型主管： 這類主管擅長詢問，並傾向與大家分享「可以」怎麼做。與其被動等待指令，你最好能多主動詢問、挖掘他的意見。此外，在回答前先「重述對方的話」，讓主管確認你已經充分聽懂他的想法，是建立信任的關鍵。

另外，觀察主管偏好一對一還是群體互動，決定了你該用 e-mail 還是當面交談：

封閉表達型主管： 這類主管喜歡一對一說話，在團隊討論時較不常發言或插嘴。應對時，不妨配合他不多話的風格，盡量透過單獨對話或使用 e-mail 等書面方式進行溝通。

開放表達型主管： 這類主管習慣與人互動，隨時都能加入討論或開啟新話題，且肢體語言較豐富。面對他們時，你也可以多使用肢體語言與其溝通，並在聆聽時透過微笑、點頭來表示認同，這會讓溝通氣氛更為融洽。

要精確掌握每個主管的習性並不容易，與其溝通不良、虛耗心力，花點心思揣摩主管偏好的溝通與決策方式，絕對是值得的投資。

相關文章：衰老細｜品格是差不會忽然變好人 揭穿卑鄙中層4個扮嘢管理手法

+ 11

【本文獲「經理人」授權轉載。】