全球最賺錢IP排行榜出爐　《麵包超人》狂吸384億美元竟勝過漫威

誰說拯救世界一定要靠超級英雄？最近一份「全球史上最吸金媒體IP排行榜」在台灣Threads掀起討論，沒想到大家從小看到大的《麵包超人》（Anpanman），竟然以累計約384億美元（約3,010億港元）的驚人商業規模擠進全球前十名，甚至超越《復仇者聯盟》（The Avengers）、《鐵甲奇俠》（Iron Man）等作品組成的漫威電影宇宙（MCU），讓不少網友看傻眼，直呼完全沒想到這位每天忙著分送紅豆麵包的英雄，竟然比漫威超級英雄還會賺錢！



這份近期在台灣社群瘋傳的排行榜，引用自維基百科「List of highest-grossing media franchises」，統計各大娛樂IP歷年累計營收，涵蓋電影、動畫、遊戲、玩具、授權商品等不同收入來源。

點圖看全球最賺錢的十大IP排行榜：

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最初流傳的版本中，《寵物小精靈》（Pokémon）以約1,307億美元（約1.03萬億港元）高居全球第一，第二名為《米老鼠》（Mickey Mouse & Friends）約612億美元（約4,800億港元），第三名《小熊維尼》（Winnie-the-Pooh）約502億美元（約3,940億港元），接著依序為《星球大戰》（Star Wars）約467億美元（約3,660億港元）、《迪士尼公主》（Disney Princess）約455億美元（約3,570億港元），而《麵包超人》則以約384億美元排名第六，領先第七名、累計約375億美元（約2,940億港元）的漫威電影宇宙。

至於《芭比》（Barbie）、《哈利波特》（Harry Potter）及《Hello Kitty》也擠進當時的前十名，反倒是全球知名度極高的《史諾比》（Snoopy）未能入榜，讓不少網友意外發現，原來IP的吸金能力與一般人對作品的熟悉程度，未必完全相同。

不過這份在Threads流傳的榜單其實已經不是最新版本！隨著《決勝時刻》（Call of Duty）系列累計營收突破400億美元（約3,140億港元），維基百科排行榜也出現變動，讓《麵包超人》從原本第六名退至第七名，《Hello Kitty》則被擠出前十。

最新版本全球史上最吸金十大媒體IP排名如下：

1. 《寵物小精靈》（Pokémon）：約1,307億美元；

2. 《米老鼠》（Mickey Mouse & Friends）：約612億美元；

3. 《小熊維尼》（Winnie the Pooh）：約502億美元；

4. 《星球大戰》（Star Wars）：約467億美元；

5. 《迪士尼公主》（Disney Princess）：約455億美元；

6. 《決勝時刻》（Call of Duty）：突破400億美元；

7. 《麵包超人》（Anpanman）：約384億美元；

8. 漫威電影宇宙（MCU）：約375億美元；

9. 《芭比》（Barbie）；

10. 《哈利波特》（Harry Potter）



其中最讓台灣網友驚訝的，莫過於《麵包超人》的吸金能力竟然超越漫威電影宇宙。畢竟對許多觀眾而言，漫威擁有多部全球票房破十億美元的電影，還有大量影集、遊戲及周邊商品，相較之下，《麵包超人》看起來只是一部陪伴小朋友長大的可愛卡通，究竟是怎麼賺到上萬億元？答案其實不在電影票房，而是驚人的兒童商品市場！

《麵包超人》由日本漫畫家柳瀨嵩創作，最早於1973年推出繪本，1988年開始播出電視動畫，至今已累積超過千集，劇場版也幾乎每年都有新作品。雖然在海外的討論熱度不一定比得上《寵物小精靈》或漫威，但在日本學齡前兒童市場，《麵包超人》長年擁有極高的人氣。

從嬰兒出生後接觸的玩具、餐具、衣服，到稍微長大後使用的文具、書包、食品、繪本，甚至是各種生活用品，幾乎都能看到《麵包超人》的身影。日本各地還設有麵包超人兒童博物館，讓小朋友能直接走進動畫世界，進一步帶動門票、餐飲及周邊商品消費。

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根據維基百科彙整的資料，《麵包超人》相關商品在日本市場的年度零售銷售額，長期維持超過1,500億日圓（約74億港元）的規模，並已延續近30年，累計零售額估計達到約384億美元。也就是說，《麵包超人》的商業實力並不是靠著某一部爆紅電影，或某一年的票房奇蹟，而是透過一代又一代的小朋友持續購買相關商品，累積出驚人的長期收益。當一批孩子長大、不再看《麵包超人》時，又會有新的幼兒開始認識這位紅豆麵包英雄，讓品牌客群不斷更新。

這類全球IP營收排行榜並非由單一官方機構統一調查，而是維基百科彙整不同年份、不同來源的公開資料所形成的估算。各品牌涵蓋的收入項目與統計期間可能存在差異，部分數字也可能包含商品零售額，而非IP持有公司的實際營收，因此不適合直接視為各品牌的獲利排名。

儘管如此《麵包超人》能以約384億美元的累計規模站上全球最吸金IP前段班，仍展現出日本兒童娛樂市場驚人的消費實力！

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