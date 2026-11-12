父母出首期後退休唔幫供！港男欲搬出自住陷兩難　網民教1招解決

在香港地少人多、樓價高企的環境下，一家人同住亦是普遍現象，但往往因此缺乏私人空間。近日就有位快將30歲的男網民大吐苦水，表示自己名下的私樓由父母付首期、自己負責供樓，如今渴望搬出獨立生活，卻面對賣樓父母會無家可歸、自己租屋又負擔不起雙重開支的兩難困局，引來極多網民留言討論。



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近日有網民在社交平台threads發文，分享自己的置業與同住煩惱。事主表示，自己年幼時家人原本供居屋，後來樓價升便賣樓換大屋，其後為方便返學亦曾經租樓。大約6年前，家人買入私樓並供30年，後來因單位有問題而再次賣出。直到最後搬入現時的單位，同樣是做30年按揭，但今次就用了事主的名字買入。

事主指出，新樓的首期由家人支付，自己則負責每月供款，而父母提早退休後與事主同住，並已表明「唔會幫手供樓」。事主坦言現時即將30歲，十分渴望擁有自己的生活空間，奈何陷入進退兩難的局面，如果賣掉現時的單位搬出去住，父母就沒有其他地方落腳，但如果留低單位給父母住、自己搬出去租屋，又會變成「一邊供樓一邊交租」，超出經濟負擔。事主直言明白父母以前幫過自己不少，只不過慨嘆日後是否等於要一直與家人同住，「自己將來仲有冇機會擁有屬於自己嘅生活」。

《他馬克老闆》劇照

帖文一出引來極多網民留言討論，有部份網民認為用樓主的名字買入，供完之後也屬於樓主，「有人俾首期淨供算係咁，好多屋企淨係收家用，佢供完係佢哋，而家供完屬於你」、「兩老似有預備用層樓綁住你，要你同佢哋一齊住」、「直接同父母傾囉，反正你最後都要面對」。

《若是一個人》劇照

網民建議樓主父母可考慮在大灣區退休

同時亦有大部份網民提出實質建議給事主，建議可以讓父母考慮在大灣區退休，「賣樓，買間平啲 full paid，唔好要佢嘅錢，自己重新嚟過」、「賣樓，佢哋拎住啲錢去大灣區養老（租好平），如果錫你就留啲俾你啦，你自己再置業或者租樓」、「得閒多啲帶父母去大灣區玩玩食食，3日2夜，等佢哋多感受上面生活。呢段時間自己盡量儲多啲錢先，遲吓有能力，還返啲首期俾父母，租層中山單位俾佢哋上去住，中山大把退休港人，我朋友最近租咗每月3千幾，已經算係當地相當豪嘅3房單位，用舊$擺定期，每月收息夠少少開支，生活上可能比喺香港仲寫意，有得諗㗎！」。

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北上置業養老成新出路

隨著近年跨境交通網絡完善及兩地養老政策進一步對接，不少退休港人選擇「北上大灣區」買樓長居或養老。根據政府統計處及勞工及福利局最新統計，現時通常逗留在廣東省的香港居民約逾60萬人，當中65歲或以上的長者人數持續增長，已突破11萬人。而透過社會福利署「廣東計劃」及「福建計劃」在內地直接領取高齡津貼或長者生活津貼的受惠長者，總數亦已超過3.1萬人。

此外，隨著政府擴展「長者醫療券大灣區試點計劃」至更多內地醫療機構，加上「廣東院舍照顧服務計劃」涵蓋更多城市，配合中山、珠海及深圳等地樓價與居住空間的優勢，不少家庭正是透過跨境置業或資助父母北上安老，既能騰出香港私樓空間，又可徹底解決年輕一代雙重供樓與交租的兩難困局。