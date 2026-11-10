高材生能力強卻難發達？專家點破理財3個盲點：欠債別急著還錢

藝人兼作家吳淡如以其獨到的理財觀點，被許多人視為財富導師。她最近透過社群短片分享了一個引人深思的現象：社會上許多「明明能力很強、書讀得很多」的高材生，最終卻沒有賺到大錢。



她直言，這背後是好學生在理財觀念上常見的三大心理與財務盲點，尤其是對「負債」的恐懼，讓他們錯失了財富增長的關鍵機會。

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吳淡如揭秘：為何高學歷者賺不到錢？點破好學生三大迷思

吳淡如分析，好學生在追求穩定體制內成功的同時，往往在面對財富和風險時，有著強烈的心理阻礙：

盲點一：害怕金錢（怕錢）： 他們堅信「好好地讀書會找到好工作、會找到好薪水」，但卻對體制外的高風險、高報酬的財富積累抱持著恐懼。

盲點二：過度依賴外部固定收入： 他們將人生的重心放在「指望我退休之後誰給我錢」，為了某個固定外部可領到的錢（如退休金），而放棄了所有體制外的努力與機會。

盲點三：害怕欠債（急著還錢）： 好學生都有一種急著還錢的概念，認為應該趕快把房貸等債務還完，以求「無債一身輕」。

如何變有錢？利用通膨讓負債變薄，金錢不要急著還完

吳淡如的理財哲學直接挑戰了傳統的「無債一身輕」觀念。她認為，有能力的人如果能借得到錢，應該採取極具策略性的負債管理：

核心觀念： 大家都是要欠人家錢，最好是只還利息，不要還本金，金錢不要急著還完。

關鍵因素： 這是因為有一種東西很可怕，叫通膨（通貨膨脹）。通膨會使錢變薄，同時也會讓你借的錢變薄，負債數變少。

吳淡如親身案例：20年只還利息，房價翻倍增值

為了證明此觀念，吳淡如分享了個人經歷作為佐證：

起始負債： 約20年前，她以1500萬元（台幣，下同）買房，貸款了1300萬元。她決定只還利息，那1300萬元始終沒有還清。

通膨效益： 20年後，她的房子估價已達3500萬元。她強調，這段期間她並沒有過著很苦的生活去一直還貸款，而是利用通膨讓她的債務也隨著時間變薄。

她總結，這種「只要會借錢，你的債務也會隨著時間變薄」的觀念，正是許多好學生因為害怕欠錢而學不會的理財之道。

吳淡如的觀點提醒了許多高學歷、高能力者，應打破對債務的傳統恐懼，將負債視為一種可以槓桿（leverage）資產的工具。停止以「還貸款」為苦，學習如何利用時間與通膨來稀釋債務，才是真正邁向財富自由的關鍵。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：「明明能力強、書讀得多」為何高材生卻賺不到錢？吳淡如曝理財3大盲點：欠債別急著還錢】