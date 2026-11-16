日本女分手後按讚前度14次竟判囚6個月　網民傻眼：這也犯法？

分手以後，你還會偷偷關注前任的社交帳號嗎？偶爾點開對方的主頁，看看最近過得怎麼樣，或者刷到一條動態，忍不住點個讚。相信不少人都有過類似的經歷。但你可能想不到，在日本，竟然有人因為給前任的社交帳號點了14個讚，最後鬧上法庭，還被判了6個月。消息一出，不少網友都覺得不可思議，背後原因曝光後紛紛表示：這也犯法嗎？！



一、情人節被分手，女子無法接受，開始瘋狂發消息

據日本媒體報道，這名33歲的女子名叫齋藤芹奈。2026年2月14日，也就是情人節當天，她的男朋友向她提出了分手。原本應該是情侶一起度過的浪漫節日，卻突然變成了兩個人感情結束的日子。面對男友提出分手，女子顯然無法接受，隨後開始通過日本常用的聊天軟件LINE不斷聯繫對方。

日本33歲女生齋藤芹奈因給前度帳號點讚，最後鬧上法庭，被判刑6個月。（X@nhk_news）

一開始可能只是想挽回感情，但隨着男方不願繼續回應，她的聯繫行為逐漸變成了持續騷擾。女子反覆向前男友發送大量消息，試圖繼續維持聯繫，而男方已經明確表示不願意再被打擾。

面對不斷出現的消息，前男友最終選擇報警。警方介入調查後，女子因涉嫌違反日本《跟蹤騷擾規制法》被逮捕。到了3月3日，警方正式向她發出了禁止命令，要求她停止針對前男友的相關騷擾行為。可令人沒想到的是，即使已經被警方處理，女子依然沒有真正放下這段感情。

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二、剛交完20萬日圓罰款，又跑去給前男友點讚

今年5月27日，女子因為此前的騷擾行為，被判處罰款20萬日圓，摺合港幣大約9800元左右。對於普通人來說，這筆錢並不算少，更何況事情已經鬧到了被警方逮捕、法院處罰的地步，按理說應該有所收斂。

可僅僅過了一個星期，她又開始關注前男友的社交帳號。這一次，她沒有繼續通過LINE發送大量消息，而是換了一種方式。6月3日，女子打開前男友在X平台上的帳號。她接連給前男友發布的內容點了14次讚，還轉發了其中一條動態，總共進行了15次互動。

她此前已經因為騷擾同一個人受到處罰，而且警方發出的禁止命令仍然有效。在這樣的背景下，她再次集中對前男友的帳號進行點讚和轉發，就不再只是普通的網絡互動了。最終，這15次看似不起眼的操作，再次讓她面臨刑事追責。

三、女子在法庭上辯解：我沒有發消息，只是點了幾個讚

女子的辯護律師認為，點讚和轉發與直接發送騷擾訊息存在區別。女子並沒有通過私信向前男友發送消息，也沒有直接要求對方回覆。而且，辯護方還提出，她當時受到安眠藥影響，意識狀態並不十分清醒，因此不能簡單認定這些操作具有明確的騷擾目的。

辯護方認為，女子的行為並不符合相關犯罪的構成條件，因此主張無罪。但東京地方法院並沒有接受這一解釋。法院認為，判斷這些行為是否構成違法，不能只看點讚和轉發本身，而應該結合雙方此前的關係、女子過去的騷擾行為，以及警方已經發出的禁止命令進行綜合判斷。

尤其值得注意的是，女子此前剛剛因為騷擾前男友受到處罰，卻在短短一個星期後再次集中進行15次社交互動。法院認為，這些行為並非單純的普通網絡操作，而是與女子對前男友的感情和持續糾纏有關。

最終，法院認定女子違反了日本《跟蹤騷擾規制法》的相關規定。

四、最終被判6個月

11月10日，東京地方法院正式作出判決，女子被判處拘禁刑6個月，緩刑3年，並附帶保護觀察。這裏需要解釋一下，很多人看到「判刑6個月」，可能會以為女子馬上就要被送進監獄。實際上並不是這樣，因為法院同時宣告了緩刑。也就是說，只要她在緩刑期間遵守相關規定，沒有發生導致緩刑被撤銷的情況，就不需要立即執行這6個月的拘禁刑。不過，她還需要接受保護觀察，在規定期限內接受相關監督和指導。

據日本媒體報道，女子在庭審中已經表達歉意，並承諾刪除手機上的X應用程序。法院在量刑時也考慮了她的態度，因此沒有判處立即執行的刑罰。但法院同時指出，女子此前已經受到處罰，卻在很短時間內再次實施相關行為，說明她對前男友仍然存在較強的執念。

五、在日本，分手後反覆糾纏，真的可能觸犯法律

很多人一聽到跟蹤騷擾，首先想到的可能是尾隨、堵門、蹲守，或者不停地打電話。但隨着網路的發展，騷擾早就不侷限於現實生活。通過聊天軟件、電子郵件和社交平台持續聯繫對方，同樣可能成為法律上的問題。比如，對方已經明確表示不願意繼續聯繫，卻仍然反覆發送訊息；或者利用不同的社交帳號持續接觸對方，讓對方感到恐懼和困擾。在符合相關法律條件的情況下，這些行為都有可能受到限制甚至處罰。

如今，社交平台已經成為很多人生活的一部分。分手以後，即使不再見面，也未必能徹底從對方的生活中消失，各種社交帳號都可能留下過去的聯繫。對此，你怎麼看？分手以後，偶爾關注前任的動態，你覺得算正常行為，還是應該徹底斷聯？歡迎在評論區聊聊。

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