女子供奉「綠色佛像」4年！友人傻眼揭：是史力加　商家這樣製造

誠心拜佛，竟然「拜出個大頭佛」？菲律賓有女子4年前在當地商舖購買1尊綠色「佛像」，自此放有家中虔誠膜拜，直至友人上門探訪見到「佛像」造型奇特，細看才發現她敬拜的根本並非佛像，而是電影《史力加》（Shrek）一角的模型。許多網民形容事件爆笑，但亦有人覺得女子「心誠則靈」，「祈禱心意才是最重要」、「心中有佛便是佛」，至於是否佛像根本不是重點。



《香港01》記者翻查資料，發現相關事件早於4年前已在外國網站引起討論，至2025年初開始有亞洲媒體報道，並於近日再度被人在不同平台翻出瘋傳。



菲律賓有女子虔誠膜拜「綠色佛像」4年，友人上門揭發「佛像」原來是電影《史力加》一角模型。（《月老》劇照）

家中虔誠供奉「綠色佛像」長達4年

綜合外媒等報道，菲律賓馬尼拉有女子4年前在當地某商店看見一尊綠色「佛像」，因被其造型吸引，便購買擺放在家中，更每日定時向「佛像」虔誠膜拜並祈禱，期望藉此獲得庇佑。

友人上門揭「佛像」原來是史力加模型

不過朋友某天上門探訪時，發現「佛像」顏色與表情有別於普通佛像，且造型奇特，仔細觀察發現原來女子虔誠膜拜的並非佛像，而是根據電影《史力加》（Shrek）角色，並透過3D打印技術製作的模型，得悉真相的她頓時哭笑不得。

女子虔誠供奉長達4年時間的佛像，原來只是外型酷似佛像的史力加模型。（網上圖片）

心誠則靈？ 網民安慰：心中有佛便是佛

事件引來多地網民譏笑，「這個真的很好笑」、「她的功德沒少，但是我的功德-1」。惟有留言指出即使「擺烏龍」亦無妨，因為膜拜在於信念，佛像外貌或對象並非重點，「祈禱心意才是最重要」、「善念比相還重要」、「心中有佛便是佛」、「在心，不在相」、「心誠則靈，菩薩會保佑她的」。

所謂佛像是根據電影《史力加》（Shrek）角色，透過3D打印技術製作的模型。（《史力加》劇照）

（綜合）