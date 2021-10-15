隨著資訊科技日益發展，給人感覺守舊的日本寺廟居然也開始引入智能產品，讓人不禁感嘆時代變遷。京都有位專門製作寺廟佛像的僧侶佛師，他花費了5年時間研發新產品，成功利用無人機製作出可漂浮在空中的佛像！不過，由於作品太過像真，加上煙霧和燈光特效後，讓信眾來參拜時感覺像「佛祖前來迎接我上西天」，而佛師的弟子也因被迫學習操縱無人機而怨言四起......



自平安時代以來，讓佛像飄浮在空中一直是每位佛師的夢想，但以前礙於技術所限，只能將雕刻好的佛像貼在接近寺廟天花板的牆上，營造浮在半空的效果。來自京都土御門佛所的三浦耀山佛師決定打破傳統，將新科技融入佛像雕塑藝術中，例如用電磁飄浮等，最後用了共5年時間，終於研發出能讓雕像在空中自由移動的產品－「無人機佛像」！

綜藝節目《月曜から夜ふかし》工作人員親自到訪寺廟，三浦佛師即場拿出「無人機佛像」模擬信眾參拜時的場景，結果讓人所有人哭笑不得。開始時全場關上燈，漆黑裡佛壇中心亮起聚光燈，旁邊有乾冰營造騰雲駕霧的效果，3個佛像慢慢地乘著無人航拍機從煙霧中冒出，彷彿是人在死亡之前看見如來佛祖前來迎接上西天，明明是前來拜佛，卻看到了歸西的畫面......👇👇👇點擊圖片看爆笑「無人機佛像」👇👇👇

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對於這個仙氣十足的「無人機佛像」，三浦佛師感到非常滿意，更希望能讓這項新發明普及化。不過他的弟子卻又另一番想法，由於這個佛像需要人手控制飛行路線，他們都被迫學習操縱無人機而沒時間練習正經的佛像雕刻，不務正業的感覺讓弟子們抱怨：「如果可以的話，我還是比較想從事雕刻創作。」

其實日本的寺廟經常出奇招吸引信眾參拜，之前有一班女學生為了宣揚佛教文化，決定招募來自京都和滋賀的不同藝術系大學的女學生組成偶像團體，到不同寺廟表演，更當場「超渡」粉絲，看完真的感覺打開了新世界的大門！👇👇👇點擊圖片看10隊超奇葩非主流日本偶像👇👇👇

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日本每逢踏入年末秋季，都會有多個大型全國選美比賽相繼舉行，而著名的美少女選拔大賽「MISS TEEN JAPAN 2022」便於早前（10月10日）進行決賽，選出新一屆全日本最正美少女。最後冠軍由來自北海道的14歲少女奪得，賽事當日已經有網民熱烈討論她仙氣十足的眼值，她擁有白皙如雪的肌膚、淺啡色瞳孔和長腿，被封為「瘦版橋本環奈」，其他參賽者更慘被形容做「配襯」。

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