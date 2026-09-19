《進擊的巨人》調查兵團牙刷Threads爆紅　網：請務必生產出來！

《進擊的巨人》最近周邊動作依舊沒在停，不過這次在網絡上引起討論的「新周邊」先別急著衝去找貨！



近日有韓國網友以《進擊的巨人》為靈感，製作出一組「調查兵團牙刷」概念設計，把角色特色融入牙刷造型，乍看之下真的很像官方會推出的生活雜貨，沒想到作品曝光後，反而讓粉絲開始認真敲碗：「務必生產出來！」但查證後可以確認，這並不是《進擊的巨人》官方商品，而是網友創作的非官方概念作品。

進擊的巨人調查兵團牙刷是真的嗎？

這款「調查兵團牙刷」來自韓國網友nvmhyuk發布的「ATTACK ON TOOTH」創作，設計概念相當有趣，直接將《進擊的巨人》調查兵團角色的髮型重新想像成牙刷刷毛，再搭配角色特色設計成一組牙刷，乍看之下真的很像會出現在動漫周邊專賣店裡的商品；而原始貼文也特別註明這並非官方推出的正式周邊，更有趣的是，明明只是網友腦補，卻因為整體設計概念太完整，又把角色特色與日常用品巧妙結合，讓人忍不住開始想像：「如果真的推出，好像真的會買！」

尤其《進擊的巨人》近期本來就持續推出各式各樣的新周邊，官方網站陸續公開「てくとも 進撃の巨人」等新品，8月也接連推出角色立體商品、主題咖啡廳及各式聯名企劃，周邊動作依舊相當頻繁；甚至就在9月9日《進擊的巨人》正式迎來「進擊的巨人の日」官方同步推出紀念商品，還公開作者諫山創繪製的艾連、里維、艾爾文正裝造型新插畫。

在官方周邊持續推陳出新的背景下，這組把調查兵團變成牙刷的創意概念，乍看之下也難免讓人以為又有什麼奇妙新品登場，沒想到最後才發現只是網友創作，讓粉絲紛紛敲碗：「請務必生產出來！」

這次的調查兵團牙刷雖然不是官方周邊，但概念圖一曝光，卻讓人忍不住開始認真思考：「這個如果真的推出，我好像會買！」也再次證明動漫周邊不一定要做得多浮誇，反而是把角色特色融入日常用品，才更容易讓粉絲產生「拜託真的做！」、「要怎麼讓官方看到！」等留言，只能說這波網友腦補，已經從單純的創意發想一絡進化成粉絲許願清單了。

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