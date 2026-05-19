「你女友」也好玩？《你媽》後Steam再上架放置遊戲　還主打18禁

繼《你媽》爆火之後，Steam上的桌面小品再度出現一款你一定要加入「收藏庫」的作品《你女友》。不過與《你媽》不同的是，《你媽》雖然也有18禁內容，但畢竟不是主打，衣服穿脫全看個人，但這款《你女友》就真的是尺度拉滿的黃油了。



《你女友》好玩耶！

《你媽》是主打「桌寵類」的陪伴型作品，而《你女友》是一款受到《Bongo Cat》啟發的放置點擊遊戲，和那隻跟著你敲鍵盤打節拍的小貓不同，這次登場的是一位會隨著玩家操作產生反應的女友。

同場加映：「你媽」真好玩？Steam桌寵遊戲獲讚 玩家將《你媽》送禮給好友

+ 6

玩家每一次鍵盤敲擊、滑鼠點擊，都會被轉化為對角色的親密互動，簡單來說就是你按什麼、點什麼，女友就會被按摩棒攻擊一次。

與《Bongo Cat》一樣，《你女友》的重點在於「收集系統」，遊戲深度整合Steam物品庫，玩家在遊玩過程中可以持續獲得外觀配件，數量超過300件，包含髮型、服裝、內衣等元素，讓玩家自由搭配角色造型。

系統設定是每30分鐘掉落一次，掉落機率為：

普通：75%

罕見：24.88899%

稀有：0.1%

史詩：0.01%

超稀有：0.001%

傳說：0.00001%



另外，與《你媽》不同，《你女友》採「免費遊玩」形式，同時也支援Steam工作坊，玩家可以下載其他創作者製作的外觀內容，讓角色變化更加多樣，現在就趕緊去下載《你女友》來跟你的好友們分享你在玩什麼吧！

延伸閱讀：Steam爆紅奇葩Game：玩家對咪學狗狂吠決勝負！半夜勿玩免惹投訴

+ 6

延伸閱讀：

躺在床上不知不覺就刷了 2 個小時！免費貓咪刷毛網頁遊戲《Brush Jjaemu》你能拿幾分？

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】