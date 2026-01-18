「你媽」真好玩？Steam桌寵遊戲獲讚　玩家將《你媽》送禮給好友

隨著Steam冬特特賣的結束，玩家們終於能停下每日逛Steam的固定行程（每日檢查有沒有什麼沒買到）。而若你是一名紳士，那這幾天在「新品與話題商品」中一定會找到一款光看名字就會讓你感到興趣的新作《你媽》。



《你媽》不錯，Steam極度好評

《你媽》是由Mom Game團隊在Steam推出的電腦桌面模擬遊戲（俗稱：桌寵遊戲），無論你是嫌自己一個人上網太無聊，還是上班時想要有電子媽媽陪伴，那都可以試試這款桌面媽媽遊戲。

Steam桌寵遊戲新作《你媽》爆紅，引起玩家熱議。（Steam遊戲《你媽》截圖）

《你媽》僅售7港元 且於Steam平台獲得「極度好評」：

+ 5

本作有沒什麼操作細節可以說明，在Steam頁面已用三行字寫完：

支援目光跟隨滑鼠、拖曳、旋轉和放大縮小。

滑鼠左鍵拖曳，右鍵旋轉，並使用滾輪進行縮放。

滑鼠右鍵點擊角色後出現選單選項，可以換裝和進行相關設定。



除了《你媽》內建的媽媽角色，且可以換多套裝扮外，玩家們還可以瀏覽創意工坊更改角色。總之遊戲內容就是這麼多了，只賣你7港元，非常足夠了。

目前《你媽》在2025年12月26日推出後，已於Steam累積了「極度好評」的評價，許多玩家都正在開心的玩《你媽》當中。而實際上，《你媽》的另一大作用，就如同玩家在評論區寫到的：

買這個遊戲不為別的，就為在朋友偷偷摸摸玩黃油的時候提醒他一下。

或是將《你媽》打包送禮給好友，並在留下一句話的地方寫到：「《你媽》不錯，蠻好玩的，也讓你試試。」

延伸閲讀：打機無限耆 日本《Tekken鐵拳8》長者電競比賽 92歲阿婆奪冠（點擊連結看全文）

+ 11

延伸閱讀：

2026 遊戲大作一次看！PS5／Switch／PC 發售時間、平台整理

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】