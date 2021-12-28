愛情阿愛情，是魔法也是毒品。女人呢，不管少女熟女，只要戀愛，雙眼望出去的都是粉紅泡泡，親親抱抱，尤其是終於碰到一個完全是妳的菜的男人，然後和他墜入愛河。被追求的時候，通常女孩都很驕傲（就算很想趕快說yes也要小弄心機釣釣他胃口），但是，一旦開始交往墜入了情網，妳便無法停止想念對方。



這可是有科學根據的喔，戀愛會把血流送到大腦的「愉悅中心」，這個位置和專管強迫症的大腦神經，是同一塊區域！這就說明了，為什麼墜入愛河，注意力通常只集中在另一半身上！美國心理學家更發現：女人在兩性關係中患上強迫症比例比男人高65％！！！（雖然不想承認，但真的看了很想尖叫）就是有這種症頭，把對方看的比自己還重要，妳們知道嗎？把愛情握得太緊，反而會加速失去！

自我診療，妳是不是也犯了戀愛強迫症？如果是，不用焦慮，專家教妳怎麼成功解套。

▼▼▼5大戀愛強迫症妳中了多少？不用怕，再送你解套方法！▼▼▼

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👎從小盤問，變成：打破砂鍋問到底

這應該是戀愛中最常發生的情形，當有人打電話給男友，從最初妳一定會問：誰打來的？而一旦交往時間久了，妳的口氣開始嚴肅，眼神開始犀利，變成問題連發：xxx是誰、做什麼的？怎麼認識的？跟你甚麼關係？這個時間打來說什麼？剛剛聊到什麼這麼好笑？你們要約出去？為甚麼？約去哪裡？他是誰阿？我是你女友耶！..............當妳必須得知對方有關的一切，揪住微小問題死纏爛打，可能就會讓你們開始吵架，讓兩人關係開始緊張。如果男友不小心蹦出不耐煩表情，那後果更是..........不堪設想。

❤️解套方法：首先，妳要換個思考模式，把總是容易說出口的「今天我這麼做是因為愛你好嗎」，改成捫心自問，我這種愛他的方式，他真的需要嗎？然後，為這些所謂的關懷行動列出一張清單，包含你究竟為他做了什麼？另一項要列出，在這種盤問過程，你到底為了你自己做了什麼？

👎從小小請求，變成：逼死人的大要求

一開始妳覺得被男友捧得像公主一樣，覺得他愛妳，所以妳會認定不論妳說什麼，他都會去做？於是，妳開始提出越來越多的要求，難度越來越大，要他滿足妳，當做他愛妳的表達？如果對方不願意，妳就開始懷疑他是不是不愛妳？是不是不夠愛？婚姻學家通過深入的調查發現：58%的女性「內都都會希望對自己有求必應」，而49%的男性認為這種行為很幼稚，會讓他們在這段愛情中產生倦意。

❤️解套方法：感情中，絕對要給予彼此空間還有時間。這個真的很關鍵！妳不妨多去參加朋友、好姊妹、同事的聚會。不要總是圍繞對方轉，或讓對方繞著妳轉。太過黏膩，太過糾結於小細節真的不是好事。盡量要為對方保留私人空間，不用甚麼事情都跟男友掏心掏肺的說。先從減少一天打電話次數開始，感受偶爾為之、所為小別勝新婚的影響力。

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👎從會知道問題用長靴貓問「怎麼了？可以告訴我為甚麼？.」...變成：插腰比手指母老虎「不管，你就是要給我怎樣怎樣.....」

「可以告訴我，為什麼嗎？」最初交往的時候，妳會在關係中反覆強調，兩人交往就是要互相尊重、理解彼此，妳認為溝通非常重要。但是久而久之，這些所謂的相互理解而密切溝通的行為，早就超出了溝通的界線，反而變成以愛之名進行了道德綁架，如果溝通中稍微不順妳心，或者不是妳想聽的回應，就會開始：如果你愛我，就該照著我的話去做！不然你根本不愛我！久而久之，當你發現男友可能忽略妳的要求，或者置之不理，妳會開始覺得力不從心，無奈，失望，負面情緒接踵而來，變得易怒，加速感情裂痕。

❤️解套方法：當妳覺得負面情緒要來時，先控制自己的呼吸。例如：用瑜珈的腹式呼吸法，用鼻子呼吸，吸氣的時候肚皮脹起來，呼氣時肚皮縮緊。如果妳能讓身體得到很多新鮮的氧氣，有科學根據，妳的情緒會得到紓解，反而不再生氣。一旦去除了情緒化，依女人的智慧，都能好好解決感情中的緊張關係。

👎從查查手機，變成：一一要向妳稟報

一開始，女人通常都會假大方。總是會說，我才不會想要知道他手機加密裡的事情。齁齁，但是時間一久之後，妳開始好奇～開始想要掌控。妳會覺得沒有安全感？然後開始規定男友一定要告訴妳手機密碼？進而想知道他所有的帳號密碼？甚至他今天吃了什麼？跟誰碰面？行程動向，一切都要向妳秉告？

❤️解套方法：嘿～女人們，當妳在聽這些所謂的稟報時，妳很快樂嗎？很有成就感嗎？還是心得到了滿足？這些稟報能讓男友因此更加愛妳嗎？我相信大家心知肚明。最終說來這些都是自己不夠自信的表現。與其用這麼成效很低的方法，不如先好好充實自己，愛自己，讓自己變得更優秀，讓自己成為一個懂愛，更值得被愛的女人。

👎從偶爾參考星座運勢，變成：瘋狂篤信星座控

很多女孩也會犯下這症頭。戀愛初期，妳就喜歡天天看星座、占卜網站，關心戀愛運勢！久而久之，妳比照戀愛發展，有時候如果某件事特准，就會讓妳更加依賴。甚至更狂的還會變得很迷信，如果運勢說今日小心兩人溝通方式，妳就會特別敏感，非但沒有幫助到妳，還讓妳因此鑽牛腳尖。到後來，很可能妳還會要求男友也一起跟進星座、或者占卜老師的建議。這很容易讓人沉淪，失去判斷能力，一旦爭執就依賴信仰，而不是檢討本身。

❤️解套方法：女人要有讓自己幸福的能力，愛生活、愛家人、愛自己。我們都有脆弱的時候，需要星座、占卜、朋友的建議，為自己點燈，但是，每段感情都有自己的相處秘訣，別人的關，也不一定適合自己。與其花時間過度依賴星星，不如多花點時間去找到兩人最佳的相處模式。建立屬於你們專屬的最佳愛情。

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愛情的關鍵並不在於別人愛不愛你，而是你想要怎樣的愛。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：親愛的，拒做戀愛強迫症女孩！5招解套方法，拯救妳的最佳愛情】