命理師王老師分享，農曆10月15日是下元節，今年正巧落在11月23日，這天是道教「三官大帝」中水官大帝（大禹）的聖誕，民間常和「謝平安日」一起祭祀。民俗上有「水主財」的觀念，因此這天也是補財庫、轉運重要時機。



王老師分享一招最簡單的補財庫法，也就是在下元節這天存錢。王老師說，11月23日逢下元節水官大帝聖誕，又遇上滿日，滿日象徵圓滿，最適宜祈福求財，也很適合造倉建庫。至於下元節水官大帝聖誕，水主財，水官大帝消災解厄，遇上滿日，所以當天就是補漏財、灌滿財氣的「超級發財日」。

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王老師說，當天可以趁吉時存錢，也就是上午5:00到13:00，或是15:00到17:00，利用手機或ATM轉帳或將錢存入存錢筒，存入任意金額皆可，象徵引財入庫，就能讓2027一整年財氣滿滿。

「三元節」民俗信仰

上元節（正月十五）： 天官賜福，由天官大帝主掌賜予福分

中元節（七月十五）：地官赦罪，由地官大帝主掌赦免罪愆

下元節（十月十五）：水官解厄，由水官大帝主掌消災解厄



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