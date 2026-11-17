台灣命理師柯柏成指出，今年小雪與下元節罕見接力相連，適宜開運，但民眾不應急著求財，反而應把握「閉藏」守住福氣與「解厄」化解困境的機會，透過整理居家、參加科儀或實踐行善來迎接開運。



根據柯柏成的說法，小雪將落在農曆十月十四，新曆11月22日下午3時23分3秒交節氣。隔日11月23日為農曆十月十五，正好是道教三元節中的「下元節」，同時也是水官大帝誕，在道教傳統中佔有重要地位。

兩節氣的核心含義與開運方向

柯柏成進一步解釋，小雪強調「閉藏」，意在守住現有的福氣或財運，而下元節講究「解厄」。他特別強調，消災與解厄常被混為一談，但兩者需區分清楚。他表示，災指的是突發意外、損失或不幸，而厄則可能是卡在一段漫長、反覆、糾纏不清的困境，因此下元節更適合祈求化解人生困境。

柯柏成表示，當「閉藏」休養生息、守財的小雪碰上「解厄」祈求化解困境的下元節，兩個節日連在一起，非常適合利用周末好好整理生活，看清並思索前半年的問題，減少無謂的消耗，守住自己擁有的東西，為即將到來的歲末做準備。

具體開運建議與實踐方式

若要開運，柯柏成建議在「小雪」當天清理玄關及家中雜物，檢查住家有無漏水、積水或排水不良等情況，把房子整理好，減少不必要的花費，防堵漏財，守住財庫。至於下元節，民眾可到供奉三官大帝的宮廟參加解厄科儀，若無法抽空參加，也可透過吃素、布施等方式實際行善送厄。

柯柏成強調，小雪教人珍惜，下元節教人反省，許多好運並非突然降臨，而是長時間準備、累積的成果。他認為，想要來年順遂，無需等到新年才改變，現在起就應整理環境、改善不良習慣、減少無謂的開銷、與人為善、懂得面對問題，才能真正藏福、解厄。

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