麥當勞「按壓式飲管盒」掀回憶殺 網感嘆：看過的人應該都30歲了
撰文：聯合新聞網
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隨著環保政策的實行，不少店家已經不提供塑膠袋、免洗餐具等一次性物品，就連速食店龍頭麥當勞（McDonald's）也不提供飲管。有網友分享一張早期麥當勞的按壓式飲管盒，還笑說：「知道以前麥當勞的吸管（港稱飲管）要用按的的人，應該都已經30+了吧？」貼文一出也讓不少過來人回憶滿滿。
從原PO在Threads分享的照片看到，這個飲管盒前面有兩塊突出的金屬片，盒子上還寫著「按（PRESS）」的字樣，以及箭頭朝下的圖案，意指按壓金屬片就可以讓盒子裡的飲管跑出來。
原PO打趣地說：
現在還有誰記得麥當勞的吸管是用按的？
貼文勾起不少人的回憶：
「有時候會一次出兩根」
「有時候還會卡住」
「全家人去吃的時候，按著會滑好幾根出來」
「我知道，記得是我國小的回憶」
「已經快遺忘這東西了」
「有種是半透明蓋」
「這個真的超懷念的」
「以前還在唸書的時候有印象，現在要主動要吸管還是紙吸管好麻煩」
「時代的眼淚」
還有網友訝異地問：「蛤？現在沒有了嗎？」留言區不少人透露在電影院還看得到：
「麥當勞沒有，在其他地方偶爾還是可以看到，像是在西門國賓大戲院」
「電影院還有，特別喜歡按這個」
「現在威秀還有吧，印象今年有看過」
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