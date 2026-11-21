隨著環保政策的實行，不少店家已經不提供塑膠袋、免洗餐具等一次性物品，就連速食店龍頭麥當勞（McDonald's）也不提供飲管。有網友分享一張早期麥當勞的按壓式飲管盒，還笑說：「知道以前麥當勞的吸管（港稱飲管）要用按的的人，應該都已經30+了吧？」貼文一出也讓不少過來人回憶滿滿。



從原PO在Threads分享的照片看到，這個飲管盒前面有兩塊突出的金屬片，盒子上還寫著「按（PRESS）」的字樣，以及箭頭朝下的圖案，意指按壓金屬片就可以讓盒子裡的飲管跑出來。

原PO打趣地說：

現在還有誰記得麥當勞的吸管是用按的？

貼文勾起不少人的回憶：

「有時候會一次出兩根」

「有時候還會卡住」

「全家人去吃的時候，按著會滑好幾根出來」

「我知道，記得是我國小的回憶」

「已經快遺忘這東西了」

「有種是半透明蓋」

「這個真的超懷念的」

「以前還在唸書的時候有印象，現在要主動要吸管還是紙吸管好麻煩」

「時代的眼淚」



還有網友訝異地問：「蛤？現在沒有了嗎？」留言區不少人透露在電影院還看得到：

「麥當勞沒有，在其他地方偶爾還是可以看到，像是在西門國賓大戲院」

「電影院還有，特別喜歡按這個」

「現在威秀還有吧，印象今年有看過」



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