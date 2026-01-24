廣東人唯一接受的「預製菜」？官方定義解惑　揭開廣東人童年回憶

近日「預製菜」的話題備受關注，有網友提出：廣東人無法接受大部分的預製菜，但豆豉鯪魚罐頭是個例外。



社交平台上網友也紛紛發文表示，廣東爸媽唯一允許進入家裏的預製菜，是豆豉鯪魚罐頭（小紅書截圖）

社交平台上，網友也紛紛發文表示：廣東爸媽唯一允許進入家裏的預製菜，是豆豉鯪魚罐頭。網友紛紛表示「這個是真愛吃」！

豆豉鯪魚罐頭（甘竹牌）

點擊圖輯查看為什麼豆豉鯪魚罐頭是廣東人唯一能接受的「預製菜」：

罐頭其實並不是預製菜！

不過，在這裏要先正個名，罐頭其實並不是預製菜！

2024年3月，中國國家市場監管總局、教育部、工業和訊息化部、農業農村部、商務部、國家衛生健康委聯合印發《關於加強預製菜食品安全監管 促進產業高質量發展的通知》，首次從國家層面明確預製菜範圍，對預製菜原輔料、預加工工藝等進行了界定。

其實，中國對於預製菜範圍的劃定，比以往行業內廣義上包含即配、即烹、即熱、即食的預製菜概念縮窄很多。

下面6類食品就不屬於預製菜範疇：

淨菜類：僅經清洗、去皮、分切等簡單加工，但未經烹製的淨菜類食品，屬於食用農產品。

主食類：速凍面米食品、方便食品、盒飯、蓋澆飯、饅頭、糕點、肉夾饃、麪包、漢堡、三明治、比薩等主食類產品。

即食食品：不經加熱或者熟制就可食用的食品，如罐頭、火腿腸等以及可直接食用的蔬菜（水果）沙拉等涼拌菜。

中央廚房製作的菜餚：連鎖餐飲企業廣泛應用中央廚房模式，其自行製作並向自有門店配送的淨菜、半成品、成品菜餚，應當符合餐飲食品安全的法律法規和標準要求，但不納入預製菜範圍。

添加防腐劑的食品：預製菜屬於菜餚範疇，菜餚在烹製過程中一般不添加防腐劑。通過先進的貯存和加工技術，預製菜可以確保在不使用防腐劑的情況下保持較長的保質期。

散裝食品：預製菜是經過工業化、標準化生產的預包裝菜餚，散裝食品不屬於預製菜。



豆豉鯪魚罐頭，廣東人拒絕不了的下飯菜

近日在綜藝節目《一飯封神》中，廣東廚師陳曉東烹飪的，一道豆豉鯪魚拌麪廣受關注，謝霆鋒也表示「拒絕不了」。

豆豉鯪魚拌麵（《一飯封神》節目截圖）

廣東孩子的童年，離不開豆豉鯪魚罐頭。當酥韌的魚肉與鹹鮮的豆豉，在米飯上浸出濃香的醬汁，就連美食家蔡瀾也不得不感慨——「肚子餓時，來一碗熱騰騰的白飯！夾一筷豆豉鯪魚吃，絕對沒有比這更美妙、更令人滿足的飯菜」。豆豉鯪魚也是廣東媽媽們鍋鏟下的「全能戰士」，炒豆角、炒空心菜、炒油麥菜、炒苦瓜……總有一款能夠征服你的味蕾！

你吃過豆豉鯪魚罐頭嗎？最喜歡哪種做法？評論區聊聊~

