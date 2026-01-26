以前大學生晚上沒手機玩什麼？掀一票人集體回憶 指最常做3件事
撰文：聯合新聞網
一名網友近日在論壇指出，他好奇過往沒有手機的年代，大學生夜晚的活動是什麼？貼文勾起不少過來人的回憶，而當中夜衝、夜唱、玩網路遊戲是當時年輕人必做的三件事。
原PO在PTT以「以前沒有手機，大學生晚上都在幹嘛？」為題發文，表示以前手機還不普及的年代，很好奇當時的大學生晚上在做什麼：「逛街？運動？還是看電視？」
貼文引起熱議：
「認真回你，泡夜店，現在夜店都沒以前多，以前到處都是」
「租片看電影啊」
「看小說、雜誌、聽廣播，或是乖乖唸書唸到想睡」
「讀書啊，你以為以前大學很好考？」
「你是不是不知道有社團這東西？」
「Disco、台球館、保齡球館、冰宮」
不少過來人則是點名夜唱、夜衝、玩網路遊戲是最常做的三件事：
「夜唱、夜衝，或者網咖打CS（Counter-Strike）打魔獸（World of Warcraft）」
「沒網路年代，夜遊、夜唱；有網路年代，除了網遊，還有聊天室」
「回宿舍打魔獸，或是夜衝夜唱」
「那時候流行夜衝看星星、夜唱」
「我記得1998年敦南錢櫃平常日凌晨12～8點，每人199（台幣，下同，約49.3港元）/4小時+低消99（約24.5港元），兩個人去夜唱4小時600塊（約148.5港元）就搞定了」
「我大學時智慧型剛出來還沒普及，就打電腦遊戲、夜衝、夜唱」
「玩電腦或夜遊、夜衝、聯誼吧」
「7年級大學時期宿舍電腦算多了，網咖也超多，不過離開電腦不就那些事」
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】