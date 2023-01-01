犯校規才過癮？網民熱議中學生20大「違規」回憶　這個乖學生都做

在學生時期，總是受到許多嚴格的規定約束，森嚴的校規之下，服裝、髮型都不能夠隨心所欲，就連談戀愛都會被師長「警告」。除了一些原本就違反校規的行為外，也有許多沒有寫在檯面上的「潛在規定」，有些事情雖然沒有明訂禁止，但做了還是會被師長盯上。



你在學生時期也常常「違規」嗎？又或是你是個從不違規的乖學生呢？今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，列出了網路上討論度最高的20大學生時期「違規」行為，你看過或做過哪些呢？👇👇👇

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NO. 10 抄功課

學生時期最痛恨的就是成堆的作業，各科老師都出一點，加起來就是永無止盡的惡夢，更不用提寒暑假時每個老師一起來出作業，再加上某些學生的慣性拖延症，往往在假期最後一天形成趕作業的地獄。

這時候除了認命狂寫外，許多人會直接選擇抄作業，不管是抄解答還是抄同學，只要能快速交差就都無所謂。不少人都曾在學生時期抄過功課，許多網友還提出「抄作業技巧」：「不能全抄，要稍微改一下」、「要故意錯幾題」。

NO. 9 翻牆進校園

以前上學時總會有老師站在校門口抓遲到的學生登記姓名學號，鐘聲一響學校的鐵門就會拉到只剩下一條小縫，遲到的人只能從該處進入，根本難逃離老師的視線範圍。不過上有政策下有對策，校門不能走，學生們便想出了「翻牆」這個辦法。

翻牆進學校成為許多人的青春記憶，不少校園電影、戲劇中也都會有類似的經典橋段，讓許多人每次看到都會勾起無限的回憶，「一回到學校附近，不道為何就有種想翻牆的感覺。」

NO. 8 上課偷吃東西

正值成長期的學生們，總是特別容易感到嘴饞、肚子餓，有些老師不會介意學生上課吃東西，不過也有老師明令禁止上課飲食，因此就形成了學生們想方設法在上課時偷吃零食的情形。

常見的方式包括趁老師轉頭寫黑板時迅速偷吃、用課本遮擋掩飾偷吃、將食物藏在抽屜低頭偷吃等等，網路上也有不少網友討論上課偷吃東西的方法，以及許多相關的回憶，「上課吃東西特別好吃」、「最懷念的就是上課偷吃東西的時候了」、「班上同學直接上課吃杯麵」。

NO. 7 考試出貓

考試作弊可以說是學生時期大家時有耳聞的違規行為，出貓可大可小，有不少人會在平時的隨堂小測作弊，也有更大膽的人選擇在考試作弊。在學生時代，就算自己沒有作過弊，也一定看過或聽說過別人作弊。

這樣的行為雖然不可取，不過談及以前念書時一些小小作弊的回憶，還是會讓人感到非常親切和懷念，就有網友表示，雖然出貓不有違道德，但一些兒時考試「小妙招」，回想起來還是相當有趣，像是抄答案在手上、將貓紙藏在袖子裡等等。

NO. 6 抽煙

雖然抽煙相較之下比較少人做過，不過也是經常出現在大家的學生回憶中，讓人印象深刻的違規行為。以前上學時總是不乏聽到「X班的XX會抽煙」、「有人在某某廁所抽煙」的消息，也有人曾在廁所看過煙頭或聞到過煙味。

在聊起從前的校園回憶時，「抽煙」也常成為話題之一，不少人都會互相交流以前在學校有沒有看過別人抽煙，「在我初中的時候就一堆在抽的了」、「初中不就是覺得抽煙很帥的年紀嗎」、「那就是小朋友想用大人的生活習慣來證明自己也長大的一種手法」。

NO. 5 打架

在年少輕狂的學生時期，不少人遇到爭執時往往會以打架來解決，嚴重的時候甚至還會勾結許多人，演變成班級之間的群架，也是最令老師頭痛的違規行為之一。

少不更事的打架回憶，現在看來是許多人學生時代的「黑歷史」，也有不少人曾在校園中被大型打架現場嚇壞，至今回想起來仍餘悸猶存，「會考有遇到別的學校的學生提早交卷然後在教室外面打起來」、「那個年紀特別中二，在荷爾蒙的催化下爭強好鬥」。

NO. 4 上課遲到

「遲到」大概是最多人曾經有過的「違規」行為了，上學時幾乎每天都一定會有至少一個人遲到，班上還會出現固定的「遲到慣犯」，一整個學期下來準時的天數屈指可數。

以前念書時總是要超級早到校，讓人現在回想起來都不敢相信自己當初是如何辦到的，「睡過頭」也因此成為學生們最常見的遲到原因之一，「我高中都自主8:30上學」、「賴床半小時就遲到了」、「高中的時候遲到要罰站」、「高中幾乎每天都遲到」。

NO. 3 逃學

除了遲到，也有許多人更加瀟灑地選擇「逃學」。不管是早上發現睡過頭就乾脆翹課一整天，還是上課上到一半突然想念外面世界的自由空氣，總會有那麼一兩個人不畏後果，決心逃離學校的束縛。

除了直接逃學外，不少人也會用一些經過包裝的手法「正當逃學」，像是裝病請假、假裝不舒服去醫療室睡覺、假裝肚子痛去廁所等等，全都是學生時代的滿滿回憶，「高中翹課會有一種爽感，出去買杯飲料打機也爽」、「逃學只有零次跟無限次」。

NO. 2 談戀愛

雖然校規裡沒有明訂「禁止談戀愛」，但以前只要班上有誰跟誰交往的傳聞出現，不久後當事人通常都會被師長「約談」。也因為這樣，學生時期那些小心翼翼怕被發現的戀愛，如今回想起來都格外青澀且珍貴。

不少人在長大後想起中學時期的愛情仍然回味無窮，雖然可能因此被師長盯上，可是也留下許多回憶，網路上也常會出現相關討論，「同校的話一定要交換外套穿」、「午休偷聽音樂（耳機）還要一人戴一邊」、「穿著校服一起放學回家就覺得特別浪漫」。

NO. 1 欺凌

欺凌並不是什麼值得懷念的回憶，卻真真切切地存在於校園記憶中，成為不少人一生的痛。學生時期遭受到的霸凌，所受到的傷害可能終其一生都沒有辦法治癒。

每個人在學校時幾乎都曾經聽說過甚至是親眼看過欺凌的發生，也因此欺凌成為了網路聲量最高的學生時期違規行為，和其他校園回憶比起來，大家提到霸凌時總是帶著嚴肅的氛圍，「台灣真的大部分人國中小都經歷過被霸凌」、「希望所有被霸凌的人能重新振作」、「真的是很不好的回憶」。

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年09月23日至2022年09月22日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『學生時期違規行為』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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