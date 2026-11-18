外星人真的要來地球了嗎？美國近日發生罕見事件，全國機場一度接獲暫停航班起飛的命令，讓不少旅客措手不及，沒想到事件在網路上越傳越神秘，甚至有人將美國航班突然停飛，與南美洲疑似UFO目擊傳聞連在一起，猜測是不是有外星飛船現身，才讓美國緊急關閉空域，更巧的是，網路近期也流傳「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga）曾預言2026年11月會有外星生命現身，讓不少網友忍不住聯想：「該不會真的被她說中了？」



盲眼龍婆預言11月將有外星人現身！

這起事件發生於美國時間11月13日，當時美國聯邦航空總署（FAA）因空中交通管制通訊系統異常，緊急要求全美機場暫停航班起飛，害不少旅客行程大亂，部分航班也跟著取消、延誤。FAA後續表示，主因是通訊網路資料連線異常，導致設備不穩定，影響飛機通訊及雷達資訊，系統則在當晚8點15分恢復運作，期間約有3,500架飛機安全降落，官方也排除網路攻擊等惡意因素。

2026年11月13日，美國聯邦航空管理局（FAA）因通訊系統發生問題，罕見在全美範圍發布地面停飛令，導致逾萬航班延誤，圖為旅客們滯留在機場候機。（Reuters）

不過，網路上的討論卻越來越玄，有網友將航班停飛與南美洲疑似UFO目擊傳聞連在一起，猜測是不是有不明物體出現在空中，才讓美國緊急喊停，讓「外星人真的來了？」的話題瞬間延燒，但目前沒有可靠證據能證明UFO傳聞與航班停飛有關，網路流傳的照片也不能直接當成外星飛船現身的證據。

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另一個讓網友越看越毛的巧合，則是「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga）的2026年預言，網路流傳的版本聲稱，她曾預言2026年11月會有一艘巨大太空船進入地球大氣層，讓人類首次與外星生命接觸，時間點恰好落在11月，因此美國航班停飛消息一出，就有人將兩件事聯想在一起，直呼預言是不是又要成真。

不過，這段預言目前並沒有可信的原始手稿、錄音或具體日期紀錄可以證明出自巴巴萬加本人，相關內容多半是後人轉述與解讀，不能視為已經證實的預言，簡單來說，美國航班停飛是真的，UFO與外星人入侵則仍停留在網路猜測階段。

美國全國航班突然停飛，光是這件事就已經夠讓人傻眼，沒想到又碰上UFO傳聞與盲眼龍婆2026年預言，讓整起事件瞬間多了幾分科幻片既視感，不過，目前FAA已說明停飛與航空通訊系統異常有關，並沒有證據顯示外星人或不明飛行物介入，至於巴巴萬加預言是否真的會成真，現階段也缺乏可靠原始資料佐證，只能說，外星人究竟有沒有來還不知道，但網友的想像力確實已經先抵達宇宙了。

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