美國解密UFO檔案　盲眼龍婆生前預言：11月外星飛船進入地球

外星智慧生命是否存在？美國防部五角大樓於上週五（5月8日）正式解密並公開161份「不明異常現象」（UAP）機密檔案，再度掀起全球各界的關注。巧合的是，這批跨越數十年的機密文件才剛釋出，隨即被網友發現，竟與已故保加利亞占卜師「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga）對今年的驚人預言不謀而合。



登月閃光、八角星飛行物！五角大廈解密「異象檔案」

據了解，這批珍貴檔案是由美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）親自指示釋出。內容震撼披露了多項塵封多年的機密，包括阿波羅計畫神祕閃光，太空人在登月過程中，親眼目擊並記錄下未知神祕閃光的珍貴紀錄。中東基地神祕影像，美軍中東基地近年拍下的未知飛行物體影片。1972年登月異象，NASA「太陽神17號」任務中，意外拍到的三角神祕光點。以及2013年美軍紅外線紀錄，美軍紅外線感測器捕捉到「八角星形」不明飛行物的移動軌跡。

部分解密文件圖片。（美國國防部）

此外，檔案中還包含1966年疑似外星人乘坐UFO降落的平民證詞，以及一份同年聯邦調查局（FBI）內部的機密備忘錄。該備忘錄深入討論了當時知名著作《飛碟》（Flying Saucers）中所蒐集、關於1940至1960年代間的大量雷達追蹤報告與飛行員親身經歷。隨著這批「國家級機密」解密，外界紛紛投入挖掘，試圖解開宇宙真相。

美國解密UFO檔案圖片▼▼▼

跨時空巧合？龍婆精準預言「2026年11月」外星飛船降臨

引人注目的是，在五角大廈檔案大公開的敏感時刻，「盲眼龍婆」巴巴萬加過往的預言再度被翻出。她曾明確預言，人類將在2026年11月首度與外星智慧生命進行「第一次接觸」。屆時，將有巨大的外星太空船進入地球大氣層，徹底顛覆人類現有的宇宙認知與科學體系。

保加利亞占卜師「盲眼龍婆」巴巴萬加。（Wikipedia）

今年四大末日預言：戰爭、極端天災、俄領袖更迭與AI宰制

除了外星人現身，龍婆對今年還留下了多項社會與政治預言，目前看來正與國際局勢高度連動。她預言今年春天，第三次世界大戰的火種將在「東方」被點燃，與此同時，全球地震、火山爆發與極端氣候等自然災害也將全面加劇。在科技層面，人工智慧將全方位宰制日常人類生活，引發大眾對於人類是否還能保有自主權的集體焦慮。

更引發國際關注的是，她斷言今年將有一位新的俄羅斯領導人崛起，外界紛紛猜測這是否暗示普京政權即將垮台。（Getty Images）

更引發國際關注的是，她斷言今年將有一位新的俄羅斯領導人崛起，這項預言不僅讓外界擔憂烏克蘭戰局的命運，更紛紛猜測，這是否暗示著普京政權即將垮台。

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