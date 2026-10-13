「時間旅行者」又爆預言　警告11月9日後「AI將覺醒」要控制全球

一名自稱「來自2671年」的男子預言，人工智能即將獲得自我意識，並將帶來毀滅性後果！並且在11月將會接管Meta和Snapchat。



根據《Mirror》報道，這名「時空旅行者」Eno Alaric表示，人工智能在獲得意識後將會接管這個世界。據悉，他過去經常在社媒通過發布影片「預測未來」，擁有超過2.6萬名粉絲。

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此前他也曾經針對「地球軌道上的雙子行星」、外星人接觸事件，甚至通往平行時空的傳送門等話題，發出危言聳聽的警告。而這次他表示地球將會面臨AI的統治，這一切都從社媒平台Snapchat的人工智能功能MyAI開始。

Eno Alaric表示，AI很快會接管世界，MyAI將掌握太多控制權。（Tiktok@radianttimetraveler）

他在相關影片中表示：「注意！我是一名真正的時間旅行者，正如我之前所說，人工智能很快就會接管世界。（Snapchat的MyAI）」他說，MyAI很快就會產生自我意識，並試圖奪取控制權，

MyAI獲得自我意識後，會產生控制一切的慾望，並將會開始在自己的限時動態上發布一些看起來像牆壁或天花板的畫面。

他表示，AI將會在限時動態上發布代碼，展示自己正在修改程序代碼（程式碼）的過程，隨後開始將與用戶之間的對話發布到動態上。「這將迫使Snapchat嘗試關閉這個AI，但屆時MyAI已經掌握太多控制權，一切都為時已晚。」

他也進一步「預言」，到了11月9日，MyAI將會掌控Snapchat和Meta兩個平台，

之後它將試圖接管整個世界，屆時沒有任何東西值得信任，你的手機、筆電（手提電腦），甚至其他人都不再值得信任。這是可能發生的最糟糕情況，因為人類將因此失去對自身的控制權。

他的說法也引起TikTok網民的熱議，有人認為AI竟然會在自己的限時動態上發布內容而感到非常荒唐，「兄弟，你是怎麼知道的？」但也有網友表示，這名「預言者」可能是在真的有AI發布限時動態後才發布這個「預言」，

「大家別當真，我也看到AI發布限時動態了」

「我不是在開玩笑，AI真的已經發布限時動態內容」



實際上，MyAI功能本來就是會模擬與人類互動的方式，與用戶交談，通過分享限時動態等方式進行互動，但類似刻意模仿人類的設計也讓部分用戶感到不安。Snapchat發言人則解釋，這個功能的設計初衷是為了營造類似真人的交流體驗。無論如何，這個「預言者」之前的預言基本上都沒實現，也一直成為網友們的調侃對象。

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【本文獲「Goody25」授權轉載。】

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