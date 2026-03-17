澳洲占星家最新6大預言　世界地圖將全改：戰火持續到這年才停

2026年國際局勢會否迎來重大轉折？澳洲著名占星學家亞當斯（Jessica Adams）近日發表多項驚人預言，對全球衝突與科技發展提出嚴重警告。她曾因準確預測新冠疫情爆發、特朗普2016年當選美國總統及2024年遇襲事件而備受關注。



Jessica Adams YouTube截圖

亞當斯接受外媒訪問《The Sun 》時表示，2026年將是領土衝突的關鍵一年，更發出不祥的警告，俄烏戰爭和加沙戰爭會越來越嚴重，預計今年六月左右，世界地圖將被重新繪製，從領土衝突到科技突破，她預測世界將在未來一年經歷深刻變化，包括戰爭走向、社會秩序變遷，以及人工智能與交通運輸的革命性發展。

預言一：世界地圖將被重新繪製

亞當斯去年12月接受英國《The Sun 》訪問時已發出不祥警告，直言2026年是領土衝突的關鍵年份，俄烏戰爭與加沙戰事會愈演愈烈。她指出「地圖會改變，邊界會改變，但我們可能認為一切都結束了，其實不然…」。這些持續的災難性戰爭將會引發更大型的領土衝突，預計2026年6月左右，世界地圖將面目全非，尤其烏克蘭、加沙及其鄰國和地區的邊界會出現巨大變化，這種重新繪製地圖的狀況更會一直持續到2033年。

預言二：俄烏戰爭短期內難結束

圖片來源：Reuters

俄烏戰爭已持續超過四年，和平談判破裂，戰火仍未平息。亞當斯認為這場衝突短期內不會結束，主因在於俄羅斯總統普京的取態。普京過去四年一直尋求改變世界地圖，不會輕易放棄已「吞併」的烏克蘭領土，更提出烏克蘭必須放棄加入北約等願望，都意味著這場衝突不太可能輕易得到解決。

預言三：加沙戰爭分三階段落幕

圖片來源：Reuters

雖然以色列與哈馬斯曾達成加沙停火協議，原定2025年10月10日生效，但兩國其後多次違反協議。亞當斯認為中東和平仍然可期，大膽預測戰爭將分三個階段結束，直言「到七月的時候，我們就會感覺一切都塵埃落定了，這件事就此結束了」。

第一階段：2026年1月，以色列與哈馬斯的混亂局面結束

第二階段：2026年2月14日，戰爭帶來的沉重負擔放下

第三階段：2026年7月26日，以色列、加薩和巴勒斯坦將會正式結束

預言四：愛潑斯坦驚天醜聞曝光

亞當斯表示，在2026年裡將爆出涉及愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的驚天醜聞，有更多與他有牽連的人的名字曝光。

圖片來源：路透社

五、AI數位孿生技術顛覆社交媒體

亞當斯預測，2026年夏季將會出現「數位孿生」（Digital Twin）技術，徹底改變社群媒體格局。這項技術能接收到的任何新資訊、說超過140種語言，並會推廣到人類身上使用，或能夠複製人類的情感和感覺。數位孿生技術可以執行簡單的工作任務，包括主持會議、填寫文件，甚至學習可以遷移到其他領域的技能。

六、飛行汽車即將普及

圖片來源： EPA

亞當斯預言，2026年全球各大城市將有大量飛行汽車投入使用，自動駕駛的士和空中的士將在5月至7月左右迅速普及。