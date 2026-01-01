印度神童2026預言｜中國、韓國等4國家恐迎這巨變！3個月份要小心

【印度神童預言2026／印度神童最新預言】踏入2026年，到底未來世界局勢如何？有「印度神童」之稱的阿南德（Abhigya Anand），於平安夜當天在YouTube頻道發布最新預言影片，指出2026年將迎來「400年一遇」的重大歷史轉捩點，包括重大地緣政治風險，更點名中國、韓國等4個高風險國家，形容「中國將面臨重大問題」。他另提出3個時間點，提醒要特別關注、非常小心。



有「印度神童」之稱的阿南德（Abhigya Anand）最新預言影片指出，2026年將迎來「400年一遇」的重大歷史轉捩點。（YouTube頻道「Abhigya Anand | Praajna Jyotisha」）

「印度神童」阿南德於2025年12月24日平安夜，在YouTube頻道「Abhigya Anand | Praajna Jyotisha」發布2026年預言影片。正在俄羅斯的阿南德表示，2020起全球已進入「新時代」，各種衝突與變局不斷出現，造成的平民傷亡人數亦突然增加，而2026將會重大轉折的一年。

印度神童2026預言：中國等4個國家或迎巨大變化

阿南德之後點名中國、韓國、朝鮮（北韓）及菲律賓4個地方要特別小心，更特別指出中國可能會出現一些重大地緣政治風險，「我相信有非常強烈的可能性，中國將面臨重大問題」，當中中國「西北部」或「東北部」或會發生恐怖主義事件。

阿南德點名中國、韓國、朝鮮（北韓）及菲律賓4個地方要特別小心。（資料圖片）

阿南德又說，朝鮮（北韓）可能會發生負面事件，其影響將延伸波及整個世界，提醒住在韓國、朝鮮半島附近的人要非常小心。

印度神童提醒注意3個月份

阿南德另指出，「4月下半月」、「7月24日前9天和最後10天」，以及「11月中旬左右」，是3個需要特別關注的時間點，需要非常小心，「人們可能會說，恐怖主義經常發生，但我嘗試在這裏說得非常具體」。

阿南德強調，恐怖主義主要目標是影響整個社會大眾，「通過讓他們處於創傷狀態，脅迫他們在地緣政治領域做出錯誤的舉動」，故用占星術預測目的是作出「預防」，從心理上減少恐怖主義的衝擊，「我們為這些事情做好準備是非常重要的，一旦我們做好了準備，恐怖主義的突發性效果就會減少」。

阿南德指出，「4月下半月」、「7月24日前9天和最後10天」，以及「11月中旬左右」，是3個需要特別關注的時間點。（YouTube頻道「Abhigya Anand | Praajna Jyotisha」）

印度神童：2026年醫學技術或有重大突破

然而福禍相倚，阿南德也提出2026年除了是充滿挑戰的1年，也可能是醫學、數學、科學「進步極好」的1年，特別是醫學技術，形容「這將是相當精彩的1年，將會發生一些非常有趣的事情」。

澄清沒預言「中國將會崩潰」

事隔數天，阿南德於12月30日再在YouTube頻道「Abhigya Anand | Praajna Jyotisha」發布影片，指網上流傳他預言「中國將會崩潰」，但他澄清自己從沒有這樣說，「我也沒有發現任何星象組合顯示中國會崩潰迹象」，提醒不是相信「謠言」。

阿南德澄清自己從沒有說「中國將會崩潰」。（YouTube頻道「Abhigya Anand | Praajna Jyotisha」）

印度神童預言亦受質疑

不過，阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。另外，阿南德曾預測2021年2月或發生經濟崩盤等大災難，惟雖然全球股市有大幅波動，但仍然處於高位，所以預言這回事，只供參考。