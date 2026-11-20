到茶餐廳叫一碟「薯仔牛柳」，一般人想像的都是切粒薯仔配牛柳粒，但換個切法，上枱隨時變成另一道菜！日前網民發文分享自己到深水埗一間冰室用餐經歷，點了餐牌「特色小菜」中的「蜜椒薯仔牛柳」，上菜後發現碟中薯仔卻是一條條粗身波浪紋薯條，事件在社交平台引起逾25萬次瀏覽熱議。涉事冰室其後火速在帖文下留言致歉，承認當晚「薯仔賣晒」，廚房未有溝通好便以薯條代替，並誠邀事主回店免費再試。



前網民發文分享自己到深水埗一間冰室用餐經歷，上菜後發現「蜜椒薯仔牛柳」中的薯仔卻是一條條粗身波浪紋薯條。（Threads截圖）

蜜椒薯仔牛柳變薯條 事主：真係報警級數

從該名食客上傳的照片及餐牌可見，餐牌上售價$88的「蜜椒薯仔牛柳」旁更印有「手指公」推介標誌，惟上桌後碟內雖有牛柳粒、青紅椒及洋葱，卻不見切粒薯仔，而是放了十多條粗身薯條充當，令事主大感無奈，直言「蜜糖（椒）薯仔牛柳，用薯條當薯仔真係報警級數」。

從其上傳的照片及餐牌可見，一碟牛柳粒伴以青紅椒、洋葱及粗身薯條，卻不見切粒薯仔。（Threads截圖）

而餐牌上該道售價$88的「蜜椒薯仔牛柳」旁更印有「手指公」推介標誌。（Threads截圖）

網民反應兩極：乜都chips

帖文一出即引起網民熱議，有網民追問「黐線開名啊」，事主亦回覆涉事店鋪為「深水埗熊貓冰室」。不少人笑言餐廳偷工減料，「明顯下午茶有剩，都係薯」、「嘩！懶到咁樣」、「煮嗰個應該心諗：薯條都係薯仔呀，煮畀你，就食啦」，更有人感嘆「真係唔好怪人唔出街食，然後又話冇生意，咁樣樣都可以出菜」。

不過，亦有大批網民為「薯條牛柳」平反，認為口感反而更加驚喜。有人留言「個人覺得波浪紋薯條其實幾好食，索到汁又更加好食」、「有啲店係會用薯條去煮餸，其實係幾好食㗎」，甚至有網民貼出在其他食肆吃過的波浪薯條牛柳粒相片，大讚「真係好好食」，亦有人表示「我都食過薯條版，但係食完我覺得薯條version係好食啲」、「坦白講我鍾意喎，我唔覺得有咩問題，反而隨機應變能力好強」。

有大批網民為「薯條牛柳」平反，認為口感反而更加驚喜。（《奶酪陷阱》劇照）

涉事冰室致歉 免費請食真正蜜椒薯仔牛柳

涉事店鋪深水埗「熊貓冰室」其後亦在帖文留言回應，「在此我喺到向你表達萬分歉意先」，解釋當晚「晚市薯仔賣晒」，廚房在未有與樓面溝通好的情況下，擅自用薯條充當薯仔。店方坦言處理不足，明白應該做多幾步，包括事先問清楚客人意願或詢問會否改選其他菜式，並承諾會作出改善。

為表誠意，冰室公開邀請事主再次光臨，免費品嚐一客真正的蜜椒薯仔牛柳，同時宣布凡出示該致歉留言的客人，到店晚市消費亦可獲9折優惠。亦感嘆「小店喺好多人選擇北上消費嘅環境下仍然努力掙扎求存，一定會聽取意見，越做越好，希望大家俾次機會」。

為表誠意，冰室公開邀請事主再次光臨，免費品嚐一客真正的蜜椒薯仔牛柳，同時宣布凡出示該致歉留言的客人，到店晚市消費亦可獲9折優惠。（Threads截圖）

食材售罄點處理？《商品說明條例》咁講

有人留言指「好似冇違反商品說明條例」，根據香港海關執行的《商品說明條例》（第362章），商戶在交易中對貨品及服務作出的說明均受規管，至於食肆以替代食材出菜是否違規，則須視乎實際情況由執法部門判斷。

正如涉事冰室事後承認，較穩妥的做法是在落單或上菜前先通知客人食材售罄，讓食客自行決定改用替代食材、轉菜或取消；市民若遇上菜式與餐牌嚴重不符，亦可即場向店方反映或向消委會求助。