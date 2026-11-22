結婚生仔是人生大事，但在香港想做個合格父母，分分鐘是殘酷現實大挑戰！早前有港男在連登討論區以「結完婚先明嘅煩惱」為題開帖訴苦，大呻生完小朋友後才驚覺三大育兒痛點，除了無車出門驚小朋友發脾氣失禮、返工OT完虛脫返屋企還要湊仔對功課，搞到朋友變「純網友」，就連搵地方帶小朋友放電都嘆香港悶到抽筋。帖文隨即引來大批網民熱烈圍爐，不過眾人不但無同情，反而留低一句超精警金句神回，狠狠戳破樓主盲點！



《香港愛情故事》劇照

有港男早前在連登討論區以「結完婚先明嘅煩惱」為題，列出三個自己在結婚及生完小朋友之後才有的煩惱，大呻在香港做一個合格的父母並不簡單，引起不少網民留言熱烈討論。

1.車的重要性

樓主表示在小朋友未長大、懂事之前，都不想帶他乘坐交通工具，擔心會失禮和影響到其他人，「小朋友一喊就要用盡全力去嗌爆喉嚨」，認爲小朋友發脾氣的原因並不能用正常邏輯理解，每當發脾氣都會「搞到成車人望哂過來，當我地大陸人」，有車去哪裏都方便很多，也不會失禮。

《寶寶大過天》劇照

2.精神和時間完全不足

樓主表示現在與朋友聚會、晚點回家已經完全不可能，「以前一個月一次Gathering，結完婚變一季一次，到而家變咗純網友關係」，自己完成所有工作都已經十點半，「虛脫咁滯先開始陪老婆、湊仔、對功課」，雖然不少人都認爲「細路成長得一次，做人父母唔好缺席」，但樓主怒呻並反駁「唔講以為食飯、屋企開支、水電煤、之後學費、興趣班全部唔使錢」。

3.香港越來越悶

樓主表示商場都是清一色同樣類型的店鋪，就算一個月去一次迪士尼已經玩得十分煩厭，「入面佢仲熟路過我」，表示茶果嶺公園已經是他覺得最適合小朋友「放電」，「唔好話細路，連我都開始覺得冇乜地方好去」。

連登截圖

帖文一出後也引起許多網友熱烈留言，認爲頭兩個問題都是可以用錢銀解決，「1. 的士 uber 解決9成煩惱；2. 請個工人；3. 拍拖嗰時已經好深體會架啦」、「1同2都係你唔夠錢生仔嘅問題，個仔未大個仲要工時長，點會唔做死你，以前嗰個年代啲老豆完全唔理屋企嘅就得，3 咁係咁架啦 我地細個都係個個月去一次濕地公園。」、「其實做過人父母都知小朋友發爛渣係毫無理由，你想有車係因為你覺得醜，但邊個細路未試過公眾發脾氣（包括你自己），你自己盡量冷靜叫佢calm down, 佢仲係發癲就帶佢去少人的地方同佢講道理，由佢喊飽先繼續行程，做父母面皮一定要厚，你只要有比其他人覺得你已經盡晒力，冇人會公審你」、「樓主講嘅煩惱似係唔生仔就減少九成，同結婚關係唔大，邊個話結左一定要生？」、「咁係你窮」。