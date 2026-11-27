打工仔萌生去意時，除考慮「錢途」之外，可能還會因為責任感而心大心細。日前一名自稱「會計妹」的香港打工仔在社交平台發文，指自己打算辭職，有人建議她在1月領取雙糧後便離職，但她卻擔心緊接而來的3月年結及4月核數（Audit）高峰期，怕在此時離開對公司太殘忍；同時又憂慮若被公司知道想走，會影響加薪及花紅。帖文一出即引來大批網民留言，勸誡她切勿太過內耗。



Threads圖

事主陷兩難：怕撞正高峰期+憂慮減人工益同事

該名網民在Threads發文，坦言最近想辭職，身邊有人提議她1月領取雙糧後便走人。不過，由於公司3月便迎來Year End，4月緊接Audit，她覺得在這個時間點離職「好似好衰」。

雖然有朋友建議她1月照樣遞信，若公司挽留才算，但她又顧慮「公司咪知我想走囉，到時年尾加人工咪特登加我好少，之後益咗其他留低同事可以加多啲人工，我又唔想喎」，而且亦擔心6月的花紅會被刻意扣減，令她陷入兩難。

《無法成為野獸的我們》劇照

同行點醒：會計工作永無止境

帖文引起不少會計同行及前核數師（Auditor）共鳴，紛紛留言表示會計行業的工作根本永無止境。 有網民稱「3月Year End、4至5月Audit、6月季結、9月半年結、10至11月應酬半年Audit、12月又季結，加上聖誕過年多假期」，反問「咁你想幾時走？」直言根本沒有一個「不衰」的離職時機。亦有同行指出，全港大部分公司都是3月Year End，盤數隨時拖到5至7月都未埋完，屆時反而更難轉工。

《明察小會計》劇照

網民提醒：唔好自我PUA 市道差忌裸辭

不少網民亦針對事主的「職場罪惡感」及加薪憂慮大派定心丸，笑言打工仔不應對公司投放過多無謂感情，「呢個世界冇話邊個冇咗邊個唔得」、「唔好睇到自己咁大，冇咗你公司一樣會Run到」。更有網民笑言自己也曾有「共渡時艱」的自我PUA心態，但醒覺後感覺「我哋唔係麥當勞女朋友，憑咩叫我一齊捱」。

至於事主擔心自己加薪少會「益咗同事」，有網民指出「你加少咗亦唔會分畀其他人，你諗多咗啦」，並提醒「轉一轉工分分鐘係加幾年嘅人工」，不值得為了少許花紅或加幅而錯失好機會。

在一眾鼓勵「早走早著」的聲音之外，亦有不少網民提醒現時就業市道不算理想，多人異口同聲勸她「搵到工先走，唔好裸辭」、「最緊要安排好之後嘅日子點過」，建議她先釐清自己真正想辭職的原因，一邊執好履CV找尋下家，等拿到新Offer再作打算才最穩陣。

《我要準時下班》劇照

專家建議：花紅屬酌情發放 轉工宜看長遠

對於打工仔擔心遞信會影響花紅，有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Son姐）曾指出，花紅本質上屬於酌情性發放，並非必然，一旦遞交辭職信，公司絕對有權不發放，甚至無須特別交代。她提醒，合約條文未必能涵蓋所有現實情況，過去亦曾有員工在派發花紅前夕遞信，結果即使款項一度入賬，最終仍被公司以「只發放予在職員工」為由扣回。因此若打工仔非常看重該筆花紅，最穩妥的做法始終是「等錢真正落袋先走」。

不過，Son姐亦勸喻準備轉工的打工仔把眼光放遠，切忌只著眼於當下花紅而錯失良機。她指出，不少公司會刻意將出花紅的時間由年尾推遲至翌年2月、4月甚至6月以留住員工，令打工仔容易陷入「捱咗半年不如捱埋佢」的無限輪迴；相反，若遇上心儀好工，新公司未必願意為了等你領花紅而無限期延後入職，加上轉工後基本月薪往往有所提升，長遠而言很快便能「追回」差額，決定去留時不妨想得更全面，以免因小失大。