撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-03-26 14:50

快閃優惠平台On The List即日起至3月31日分別推出護膚美妝品牌THE BODY SHOP及三大香水品牌CALVIN KLEIN、BOSS及MARC JACOBS的開倉優惠，折扣最高達3折。各式男女香水、身體護理產品如潤膚乳、洗頭水、洗衣液和潔面護膚品等低至$21便能入手，即睇下文有咩產品值得購入！

On The List一般會提供網店和門市兩個購買途徑，不過是次的品牌均只限網上選購。另外網站只接受會員購買，登記費用全免，下單前記得先登記。網店購物滿$500或以上免運費或收取$40運費（3kg或以下）。而根據過往經驗，網店中的熱門款式很快就會售完。

各式男女香水、身體護理產品和潔面護膚品等低至$21便能入手！（On The List）

是次THE BODY SHOP的開倉減價產品相當多元化，除了有一向高人氣的潤膚乳Body Butter外，亦有多款沐浴露和頭皮護理洗頭水的身體護理品。另外亦有數款香水選擇，最平只需$100。記者亦曾用過同系列香水，雖然不算持久，但勝在花香相當清新、而且樽身亦帶設計感，作為入門級香水是不錯的選擇。

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THE BODY SHOP以外，同期亦有三個品牌的香水系列同步減價，分別是CALVIN KLEIN、BOSS及MARC JACOBS。當中不乏男士香水選擇，有單支裝亦有香水拼沐浴露的套裝出售，最平$275便有交易。另外MARC JOCOBS經典DAISY香水亦有套裝減價發售，最平$200，小資一族入手好時機！

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不少在港品牌都因經濟環境轉變而遷出香港。例如英國品牌Topshop於去年便關閉在港店舖，變相撤出香港市場。由初來港時以月租300萬落戶中環開設兩層高旗艦店、其後更擴展至3間分店，到現在結業收場，可謂大勢已去。不過不再風光的又豈止Topshop，《開罐 opener》齊集網民熱數當年曾紅極一時的8個過江龍潮流品牌，相信你至少幫襯過一間！

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同場加映：馬拉松開倉20運動品牌2折起

馬拉松即日起至3月29日將於銅鑼灣時代廣場舉行開倉活動，共20個運動品牌包括Nike、adidas、New Balance、HOKA ONE ONE及ASICS等低至2折發售，減價產品包括各式運動鞋、運動服裝、衛衣及外套。今場更設每日精選鞋款優惠、一口價及多買多折扣優惠。即睇下文有咩款式值得入手！

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