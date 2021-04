撰文: 齋啡妹妹 最後更新日期: 2021-04-07 10:05

寫紀念冊,是不少人於小學和中學last day前都必定會做的事。雖然紀念冊的原意是讓大家留下聯絡資訊,但比起認真填寫,更多人會發揮創意,寫下各種搞鬼答案或是化身詩人寫下各式金句。 近日便有網民於Facebook群組「90年代回憶」分享自己從前的紀念冊,只見紀念冊中有不少金句,旋即引起各大網民熱烈分享自己曾寫過或看過的各種句子。以下16句字句,相信你都有寫過!

大家的紀念冊還安在家中嗎?(01圖片)

各式金句可謂多姿多采,既有最基本的「友誼永固」、亦有押韻的「my pen is blue, my friend is you」。句子以外,填寫各種資料時亦當然不會太正經!你又是否記得填血型、地址時會怎樣填嗎?

👇👇👇點圖睇紀念冊上一定寫過的16句字句👇👇👇

提起學生時期的回憶,又怎能少了「學童牙科保健」。近日有網民在Facebook群組中拋磚引玉,提起過往到學童牙科保健的慘痛經歷,結果引來大批網民齊齊訴苦,不少人更明言,牙科保健正是現在長大成人也不敢看牙醫的主要原因!

