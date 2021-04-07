撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-04-07 10:05

寫紀念冊，是不少人於小學和中學last day前都必定會做的事。雖然紀念冊的原意是讓大家留下聯絡資訊，但比起認真填寫，更多人會發揮創意，寫下各種搞鬼答案或是化身詩人寫下各式金句。 近日便有網民於Facebook群組「90年代回憶」分享自己從前的紀念冊，只見紀念冊中有不少金句，旋即引起各大網民熱烈分享自己曾寫過或看過的各種句子。以下16句字句，相信你都有寫過！

大家的紀念冊還安在家中嗎？（01圖片）

各式金句可謂多姿多采，既有最基本的「友誼永固」、亦有押韻的「my pen is blue, my friend is you」。句子以外，填寫各種資料時亦當然不會太正經！你又是否記得填血型、地址時會怎樣填嗎？

👇👇👇點圖睇紀念冊上一定寫過的16句字句👇👇👇

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提起學生時期的回憶，又怎能少了「學童牙科保健」。近日有網民在Facebook群組中拋磚引玉，提起過往到學童牙科保健的慘痛經歷，結果引來大批網民齊齊訴苦，不少人更明言，牙科保健正是現在長大成人也不敢看牙醫的主要原因！

👇👇👇點圖睇網民狂呻學童牙科保健的24道陰影👇👇👇

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同場加映：10個讀出來即笑內地品牌

近日新疆棉花事件滿城風雨，中國網民紛紛表示抵制多個品牌如H&M和adidas等，亦有人因此提倡多使用國貨，以表支持祖國之心。或許受事件影響令更多人留意到國貨，近日一內地品牌推出的風扇產品便在Facebook引起話題，只因其名字「馳能扇」與廣東話粗口有幾分相似，不少網民均表示超級爆笑。



不過提到令人爆笑的內地品牌名字，「馳能扇」絕非第一個，這些年不時都有些內地品牌有相同效果，不禁令網民們表示：「改名嗰個一定唔識廣東話！」以下10個品牌，懂廣東話的你，小心睇到笑到肚痛！

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有間個名一次過有兩個粗口？點擊睇全文：馳能扇、吉阿婆、柒牌 10個讀出來即笑內地品牌 香港人才懂笑點