撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-01-23 08:00

（有雷警示，涉及動畫進度（S4E6），但無涉及後續漫畫內容，介意請斟酌閱讀） 因應《進擊的巨人》第四季開播，故事主軸進入截然不同的階段，不只講述人類打敗巨人這類單薄的邪不勝正，諫山創老師更用視野的變焦，成功跳出先前所構築的敘事框架，從經典的善惡二元論中走出更寬廣的局面，同時又始終不忘貫徹故事的探問，意即人類該以何種姿態存活下去的大哉問。

當然，這不僅有賴於原作在故事結構上的精雕細琢，更歸功於動畫中的鏡位、剪輯與蒙太奇，比如第一季第一集的前20秒，就不單單只是倒敘法的破題。

（以下討論，強烈建議搭配觀看第一季第一集來理解。）

+ 6 + 6 + 6

動畫開頭即使用了飛翔的鳥來象徵自由，並透過主角艾蓮的瞳孔倒影，顯現其內心對於自由的嚮往，然而，此時此刻的主角，雙目注視的卻非那對自由的飛鳥，而是龐大的陰影與恐懼。特寫鏡頭帶出了情緒的高張，同時喚起觀影者的好奇，想要明白艾蓮的恐慌緣由。隨後，觀眾的視野隨著飛鳥來推進，緩緩帶入巨人的身影，就此來說，動畫組結合蒙太奇的手法，闡述出故事中的一個重要設定，意即所謂「自由具有其風險與代價」。

短短20秒，動畫組就把原作一開始的核心價值給帶出，接續之後，動畫組適時地插入三句旁白，僅僅三句，就把內心模糊的臆測給鞏固下來。

那一天人類回想起過往 被那些傢伙支配的恐懼 以及被囚困在鳥籠裡的恥辱

當然，在旁白闡述的過程中，製作組也沒閒著，同樣使用畫面來共舞，搭配低視角的拍攝手法，呈現出巨人在上，人類在下的位差，然後穿插對比與全景拍攝，帶出巨人的龐大，人類的渺小。此時此刻，畫面的壓迫感達到高峰，發展至此，動畫不只是帶出好奇，更也帶出理解，而非單純的困惑與混亂，藉此撥開觀影的迷霧，讓人明白故事的同時又期待後續的發展。

不過，就在劇情即將高峰的狀態下，動畫組使用匹配剪輯的手法，以飛鳥轉景，帶到調查兵團的城外戰鬥，此時，懸掛的心突然落了空，沒有一個妥當的劇情可以降落，好奇與期待因而繼續攀升，不斷勾引著觀影者持續收看，只為解決心中那股令人不快的未完成感。然而，城外調查的劇情稍微有推展後，動畫組再次使用匹配剪輯，原本預期看到砍殺巨人的場景，突兀地被一片黑幕給取代，導致觀影者無從得知鋪陳到底走向何處。

+ 12 + 12 + 12

通常，匹配剪輯是要強調角色、動作或是場景的關係，卻也不僅限於強化關係，比如今敏導演的《藍色恐懼》就帶出虛實交錯的混亂感受，來到《進擊的巨人》則是引發落空，一種推動期盼增生的手法。

當然，動畫組也並非完全只會吊人胃口，接續黑幕所播送的OP歌曲與畫面，其實就帶出了本作初期的另外一個主軸，講述自由雖然有代價，但人類是嚮往自由的獵手，相較於帶來恐懼陰影的巨人，人類就像驅趕黑暗的光明之使，運用沾染犧牲的紅蓮之矢，劃破寂靜的圈養之辱。以此來說，這又帶出另外一個主題，常見於各式少年漫畫中的正邪不兩立。

此後，觀影者有了先見之明，理解到作品中的人類正在對抗邪惡的生物，劇情的推展也變得順理成章，理解上就會更加流暢，觀影過程就不會因為困惑而感到阻塞，藉此讓調查兵團的敗戰而歸不只補完前述設定，更能在不解釋故事的設定下，喚起豐沛的情緒反應，穩固觀影者心中模糊的意象，進而達到感性與理性的雙重反饋與理解。

相關圖輯：《巨人》改變漫畫及世界的5件事▼▼▼

另外，若我們回過頭搭配開頭的預知夢來理解設定，就會發現這段正邪不兩立的故事充斥著拋頭顱灑熱血的情節，並非觀影者原本想像的邪不勝正那般單純，而是不斷被失落給打擊的悲劇戰役。這也促使動畫的主軸，從少年漫畫中常見的邪不勝正這類型單方正義的論述，跳轉至具有現實基礎的血淚抗爭。

就此而言，故事從既有的少年動漫往上走，擴展成人向的作品，血淚交織的基調，也為動畫出圈打下基礎，讓巨人從動畫圈中擴散出去，成為社會現象級別之作。

墜落於地的鳥兒，靜待風的來臨 《紅蓮之矢》

相關圖輯：《巨人》被選「第一話太衝擊」動畫票選Top 1 《鬼滅之刃》只能排第二？

+ 15 + 15 + 15

豐富的影像層次，扎實使用畫面來說故事

若說吊人胃口幫助巨人在開場就緊抓住眾人的目光，豐沛的畫面運轉與堆疊，則促使巨人留下雋永的韻味，讓觀影者在生活中依然感受到作品的渲染，甚至主動推廣給親朋好友，這部分，除了諫山創老師的用心，也還得歸功於製作組精心打造出的蒙太奇盛宴。

（蒙太奇：源於法語的建築學用語，現今被解釋為一種影像處理手法，意指透過拆解、拼湊與組合，達到影像意義化，傳遞出跨越時空的內涵，促使影像工作不僅是紀錄，更是一種藝術創作。）

若要理解蒙太奇，可以從最廣泛運用的訓練蒙太奇開始，其是以一連串的訓練畫面帶出主角的煥然一新，這點明蒙太奇的技術意涵，迅速精準地帶出主題。然而，蒙太奇並不局限於方便性，更也是一種加深劇情體驗的工藝，比如諾蘭就常用來引發觀影者的情緒反應，今敏則是用以帶出慌亂與社會諷刺。

想當然，蒙太奇不只能用在電影中，回到動畫，一樣能夠運用蒙太奇的手法來堆疊，或著說烘托氛圍，這部份《進擊的巨人》則是非常到位。

同樣聚焦在第一季，最為經典的片段，無疑是阿爾敏與艾連的河邊對話。當時的背景隨著對話，越動越快，白雲不斷翻騰，散落在地的樹葉更一併被吹散，風的流動成為醞釀震撼的深蹲。同一時間，除了阿爾敏不斷闡述牆壁崩塌的可能，鏡頭也開始帶入鎮上民眾的日常，例如母女的相擁，或是兒童的嬉鬧，藉此映襯阿爾敏闡述的現實之無常與脆弱。

+ 18 + 18 + 18

過沒多久，風就隨著阿爾敏的話語結束而停滯，緊張的音樂也乍然而止，整個畫面突然變得異常的寧靜。爾後，眾人熟悉的落雷打了下來，低鳴的音效隨之爆發，但巨人還未現身，即使眾人開始騷動，製作組為了繼續透過動能位差來烘托震撼，再次消退背景音效。於是乎，一動一靜之間，觀影者不斷地被明示暗示，「有事就要發生」的主題呼之欲出，完整地利用暴風雨前的寧靜達到隱喻的效果，交織出情緒的緊繃。

直到巨人的身影真正出現，類似聖歌的旋律才開始奏響，用以象徵審判日的到來。在巨人緩慢驅動身體破牆之時，為了再次強化緊張感，製作組搭配快速位移的低視角鏡頭，不只使用大小落差創造對比，更結合速度上的差異闡明巨人的厚重，甚至給人一種箭在弦上不得不發的感受，一口氣都不敢喘。

除此之外，不管是從城牆外側拍攝不斷走入鏡頭的巨人，或是讓落石直接填滿螢幕，都是在闡述災難的範圍與程度，遠超於我們目光所及。這類敘事手法，最廣為人知的使用者，就是麥可貝這位爆破大師，以此來看，場面的震撼力很好地被填滿與傳遞，即使沒有解釋性的對白，觀影者還是能夠順利的明白，巨人闖入日常是一場全面性的浩劫。

+ 9 + 9 + 9

綜合來說，簡單幾分鐘的時間，製作組想盡辦法使用各種隱喻、主題配搭或鏡頭語言來闡述故事。為此，如前所述，動畫的成功不只因為原作異常的優秀，也在於製作組的精雕細琢，這也可以明白為何公布動畫組更換時，粉絲心中會有所不安。

不過，第四季做為完結篇仍然值得我們繼續投入，其一，劇情發展上不斷打破框架，格局越來越宏偉，善惡邊界越發越稀薄，但主軸還是從一始終。其二，新的製作組，MAPPA承襲前述優異的影像表現手法，甚至因應劇情發展的變化陳列出不同的鏡頭語言，比如使用灰暗的色調帶出戰場的無情與浩大，或是運用平視的腰身視角來跟隨巨人，藉此點明巨人作為武器的優異，而非像第一季用上對下視角闡述巨人的無敵。

關於鏡頭的部份，受限於篇幅，本文就不再多描繪，留待大家各自體會。接下來，則要聚焦在第一點，故事的主軸來探討，作品中所連貫的核心思維，痛苦與宿命。

只提出單方面的正義，就脫離現實變成一篇幻想，我覺得，現實世界不會那麼簡單 諫山創

+ 7 + 7 + 7

抹除善惡的邊界，卻依然跳不出宿命的牢籠

作者諫山創本人曾表述過，沒有想到作品會大紅，更不明白為何能夠詮釋成各種政治局勢或是歷史發展，但他不在意，只知道故事的稜角本應該如現實一樣脆弱、厚重且多元。我想，這某部分解釋了為何巨人可以承載非常多元的主觀詮釋。畢竟，貼合現實這點讓它得以成為不同人的思維跳板。

比如臺灣人可能就會把瑪雷以及帕拉底島對比為中國與臺灣，歐洲人可能對比為二戰的大屠殺與集中營，日本則將其比做為軍國主義擴張的暗諷。為此，即使各方觀影人帶著各自的視角，還是都能從寬廣的視角中找到認同，或是說歸棲之處。再者，縱然主觀，卻也增添了故事詮釋上的韻味，甚至發酵成口耳相傳，帶來社會性的傳播。

接著，筆者將依照自己的主觀詮釋來出發，梳理浸淫作品時感受到的主題。

+ 4 + 4 + 4

首先，即使更換製作組，第一季與第四季的開場，同樣都選用了飛鳥與特寫來展開。爾後，我們也都從少年的視角出發，不管艾蓮或法爾科，都有各自想守護的事物，卻也都因應自己感到懊悔，一個是懊惱無能為力，一個是懊惱粗心大意。以此來看，即使隸屬不同國度，內心的折磨與煎熬卻相似。藉此，又再次回到作品的核心主軸，沒有對與錯，只有立場的不同。甚至以此闡明，微觀歷史的相似與重覆。

宿命論的部分晚點再談，先來聚焦所謂立場，其看似為人的自由詮釋，但現實上，沒有人能脫離國族的環境視角來構築自我認同。就以飛鳥這個元素來說，不只同樣象徵了自由，更也蘊含著危險，但艾蓮的危險指得是獲取自由的代價，法爾科的危險卻是保有自由的危險。為此，法爾科一句趕快飛走，表面指得是戰場的危險，深入來看，卻又像是在講述艾爾迪亞人於瑪雷的處境。畢竟，貪戀自由的後果，不只是還沒起飛就被擊落，甚至連死亡的自主也會被奪走，束縛於純潔巨人的身軀，流放到漫長的無意識監牢裡。

以此來看，不只城牆內的人是受害者，城牆外的巨人也是受害者。到頭來，邪不勝正的故事根本不存在，一路上演的都是不斷弱肉相殘的劇本，延續下來，本應非常穩固的善惡二元論，受到翻轉，沒了清楚的黑白邊界，卻滿載了濃厚的眼淚。

《進擊的巨人》（影片擷圖）

當然，作品中的翻轉，不僅用來抹除善惡的邊界，更也以此來強調宿命的無可奈何，比如萊納與艾蓮這個配對。如前所述，很難有人可以完全脫離國族環境來發展自我，這個論點即為社會科學中著名的「人在情境中」。為此，艾蓮能夠體諒萊納的選擇，只是為了生存，誠如把敵人從世界驅逐出去這句名言，無關對錯，只因立場不同到容不下一絲的和平。換位到萊納，同樣如此，為了守護自己以及母親，只能破壞他人的日常。

不過，筆者私自在想，艾蓮向萊納說的那一句「我們都相同」，可能也不僅是堅定的同理，更也在感嘆兩人皆無法脫離宿命的萬般無奈。其中的原因，從角色內在出發，皆源於膽怯，一路走來的犧牲，讓艾連無法像他人一樣勇敢，比如第三季的阿爾敏就嘗試冒險去對談，回到艾連，卻只能懦弱地使用暴力及恐懼去控制，但我們也難以去究責，畢竟，他要守護的日常實在太過脆弱，透過暴力剷平威脅才是最安全的做法。

對照到萊納，同樣可以發現，背後依然有要守護的珍寶，即是那份跟常人一樣幸福的盼望。由此可知，不管艾連或是萊納，其懦弱皆埋藏了情有可原的守護之心。另外，若結合懦弱與外顯暴力來看，結構上也完整地符合心理學的觀點，即透過本質為控制的侵犯行為，補償因應無可奈何而催生的無能挫敗感。可惜，到頭來，補償建立在互相掠奪，看似補填了不安，卻又什麼都沒握住，甚至為自己帶來更多的危險與空虛。以此來說，看似進擊的舉動，沒有讓任何人得以前進，雖然讓人不因失能而墜落，卻也導致他們活在一個循環的踩空中，死不了，卻也無法活得好，甚至開始懷疑活著的意義。再者，拉入賈碧這個角色來看，許多人都認為她的經歷，就跟幼年的艾連一模一樣。

相關圖輯：《進擊的巨人》在動漫迷心目中是近年來經典作之一，但動畫差點爛尾收場，當中原因不外乎一個「錢」字！（按圖了解）▼

+ 12 + 12 + 12

宏觀來看，那是歷史的重覆，微觀來看，則是監禁人的痛苦宿命。

故此，承前所述，牆內牆外，都是受害者，因應環境的命定，陷落於加害行為，變成不得不惡的反派，卻又對惡行感到無上歉疚。換言之，即使艾連未如萊納外顯，但第四季的空洞距離感，仍舊闡明他以人性喪失為代價抵銷了道德的反饋。同樣的，這又再次闡明自由意志下的進擊，看似解決內心的不安，卻什麼都沒解決，反而讓內心的折磨層出不窮，就像薛西弗斯在推石，日復一日，卻遲遲迎不來幸福的終有一日。

總言之，筆者認為巨人傳遞出的思維不只具有宿命的觀點，更增添了濃烈的痛苦。然而，那些痛苦卻又不一定能夠轉換成有意義的救贖。就此而言，無意義的痛苦輪迴，這個主軸變得非常的鮮明，就像隻寄宿在心底的毒蟲，不斷地蛀蝕我們的心靈，要麼讓人像艾連一樣失去人性，要麼讓人像萊納一樣失去改變的勇氣，繼續活於惡的愧疚循環中，不斷為痛苦增添柴火，活著這件事終究會被燒出一個巨大的空洞。

《進擊的巨人》（影片擷圖）

既然談到卡繆，就再多一點當紅的尼采思維，若用「上帝已死」來解，會發現不管是善惡，都無法單純沿用神意論來佐證，意義被拆解，沒有什麼由神賦予意義的受苦。此時，再進一步融合前述的宿命，無法避免的折磨不只痛苦，更沒意義，這使得巨人的敘事帶有濃郁的悲苦，正好引出尼采所提的「人害怕的其實不是受苦，而是受苦的無意義」。

由此可知，痛苦的宿命還不足以毀掉人，痛苦且無意義才會，而這完整地契合了艾連的一生，考量到動畫劇情發展上的進度，就不再多加論述。接著，回到無意義的痛苦輪迴這個主軸，我在猜，作者諫山創的意圖並非出於純然的惡意，反倒像尼采，期盼透過舊有秩序的枷鎖解構，催熟代謝，創造出不同以往宿命的跳板，甚至發展出一種能夠重新計量幸福的普同準則，避免人世輪迴於悲苦的弱肉相殘，轉變為互相砥礪的超人社會。

於是乎，巨人運用打破框架、抹除善惡、視角變焦達到世界真實的崩塌，甚至打開虛無主義的大門，不管是漫畫或動畫，來到尾聲，巨人的世界已不再存有普同性真理，生命意義早已隨著真理的崩塌被埋逝，所謂意義，只能遷移到個別的主觀世界來理解。至於那條看似灰暗的漫長道路，是否埋藏了共同的幸福，還未走到結局，我們仍舊未知，但或許能保持一絲期待。

雖然本文聚焦在宿命、惡與受苦來論述，巨人確實也讓人在觀賞時不斷感受到痛苦，畢竟，如果我們是劇中人物，舊有的價值早已陷落，未來的希望又不見升起，當下的手足無措，必然會衍伸出恐慌與不安的高峰。然而，如前所述，故事還是藏有一絲的希望，關鍵的角色，筆者認為就是承擔了盼望的阿爾敏。不過，考量到篇幅，未來若有機會再來討論，暫不多加論述。

對幸福的憧憬若是過於急切，痛苦就會在人的心靈深處升起 卡繆

延伸閱讀：《進擊的巨人》即將完結 10部不捨它完結日本漫畫😭😭😭

+ 15 + 15 + 15

結語

綜合來說，巨人使用「宿命惡」的命題闡明現實的荒謬與厚重，並以此加深讀者觀眾們的同理，藉此避免落入善惡圭臬的二元滑坡，甚至促使我們省思，人類的渺小與不容易，進而反襯出珍惜日常自由的感觸。另外，即使漫畫還沒真正完結，但結局一天一天在靠近，如前所述，究竟那位幻想藍天大海的種子，可以為這部作品帶來什麼樣的盛開，值得我們一起屏息期待。

為此，萊納舉槍自盡的嘗試，就不會單純只因歉疚，還傳遞出對於宿命終結的渴望，意如卡繆所述，運用自殺反抗人生的荒謬，但對生命的依戀與習慣，仍舊讓他躲開了殞落。這某種程度，又蘊含了生生不息的希望，即使巨人的世界充滿著痛苦的荒謬，但我想真得如同卡繆所說，幸福與荒謬就是共存於同一塊大地的雙生子。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：癮君子--movie addict，原文：專題▕ 《進擊的巨人》- 多重疊加、翻轉及變焦的致勝開場，無法擺脫的宿命惡】