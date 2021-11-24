香港居住地方小已是不爭的事實，相信不少人都會租用迷你倉增加存取空間。不過別以為租用迷你倉便一勞永逸，若然沒有做好倉內收納，隨時要越租越大，不但浪費金錢、更會令存取物品特別吃力！

《開罐 Opener》今次請來Apple Storage Premium的收納顧問，率先分享迷你倉的收納貼士，好讓大家慳錢慳時間！



蘋果迷你倉近日推出新品牌「Apple Storage Premium」，首創駐場倉存顧問服務，每位顧問均有「日本收納檢定協會」頒授證書。（蘋果迷你倉）

迷你倉之所以需要收納，是因為租用迷你倉的價錢均以倉的面積大小而定，若能用盡倉內空間，便能慳錢、亦能方便存取倉內的物品。不過人人租迷你倉，不代表人人都懂運用倉內空間。持「日本收納檢定協會」證書的蘋果迷你倉收納顧問Patrick Yuen表示，一般人用迷你倉時最容易犯下4種錯誤，以致迷你倉凌亂又不夠位的情況出現。

👇👇👇點圖睇哪4大常見錯誤令迷你倉空間變小！👇👇👇

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若要用盡空間，究竟物品放進倉前應如何分類？放置物品的前後、上下次序又對存取物品的難易度有多大影響？在所有密封的箱子中，又可以怎樣快速找到所需的物品？

👇👇👇點圖睇收納專家教4招用盡倉內每一寸空間！👇👇👇

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工欲善其事，必先利其器。用家其實可以透過各種工具為自己的迷你倉增加收納空間、或是令自己更方便存取物品。上文提到常用的物品可以放近門口、不常用的則可放入一點，若然全部東西都常用，又該怎麼辦？收納顧問Patrick就此為大家分享實例，原來一件小工具便能完美解決問題！

👇👇👇點圖睇有咩工具可以幫助收納！👇👇👇

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