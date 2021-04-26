撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-04-26 18:20

鄭中基（Ronald）4月23至25日一連三日的戶外演唱會《WEE are Ronald Cheng Drive in Ultra 鄭中基自駕演唱會2021》於中環海濱活動空間舉辦，請來創作歌手林家謙、組合RubberBand等擔任嘉賓。今次演唱會更送出60多張門票予基層家庭，讓他們一嘗觀看演唱會的滋味，令外界對鄭中基的評價越趨正面。 不過年輕時鄭中基曾搭飛機時醉酒鬧事，最後一度被FBI拘捕、罰款並留有案底。他與蔡卓妍（阿Sa）被爆隱婚4年後宣布離婚一事，曾轟動一時，即睇10件事見證鄭中基浪子回頭，變成正能量藝人之路！

鄭中基日前在中環海濱活動空間舉辦戶外演唱會。（資料圖片）

身為金牌大風老闆鄭東漢的兒子，鄭中基在1996年初出道時因聲線與張學友相似，被譽為張學友的接班人。不過年輕時的他相當不覊任性，直至近年成為爸爸，才一洗污名。究竟在這二十多年間，他是如何由一個浪子，變成現在的暖心爸爸呢？

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外語能力出色的藝人可其多，不少藝人的英文水平了得，不但於劇集中講英語對白及流利交談、對話，而且接受外國媒體採訪時也對答如流，完全沒有怯場。除了一眾外國回流返港的藝人，畢業於港大的天后謝安琪（Kay）也曾與荷里活紅地毯上展露流利的英語對答，使不少港人感驚喜！

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夏天為大地帶來長腿！娛樂圈不少90後女神身高優越，更擁有逆天長腿，加上身材有料，非常令人羨慕！當中香港墨西哥混血靚模盧慧敏更被爆與MIRROR人氣成員陳卓賢（Ian）拍拖，令一眾少女羨慕不已！另外，不少港姐及落選港姐都有傲人身材，包括《愛回家》中飾演島大女神Candy的葉蒨文、山系女神Jumbo、前港姐十頭身美女楊詠彤等。

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同場加映：觀塘音樂噴泉被插似花灑！6個消失音樂噴泉

觀塘海濱音樂噴泉4月22日啟用，周一至周五晚上都有兩場噴泉表演，而周末及假日則會增至三場。表演時水柱會配合名曲旋律舞動，夜晚更會加插變幻的燈光，啟用當天已經吸引不少市民去朝聖。部分市民覺得噴泉的效果不似如期，有人甚至批評噴泉出水慢，「花灑都好過佢」，更有網民表示去淘寶quote價指造價只用20萬。

早於90年代，不少大型商場都設計音樂噴泉來吸引家庭客及遊客，大部分都設於中庭位置，最能夠吸引人流。當年的商場內音樂噴泉是不少人的約人地標，有網民甚至話當年每逢週末家人都會帶自己前去音樂噴泉朝聖，就像是週末必逛的一個景點。👇👇👇 其中一個音樂噴泉曾經有港產電影取景！即睇6大已消音樂噴泉👇👇👇

想知其他香港昔日的音樂噴泉，立即點擊內文：觀塘音樂噴泉被插似花灑！6個消失音樂噴泉 《鎗火》取景地係？