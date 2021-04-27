撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-04-27 16:30

到底韓國新一代男神ASTRO的車銀優，加上日本鹽系帥哥演員坂口健太郎的樣子合成後對女生的「攻擊力」有多強？最近，日本一位男高中生到大阪髮型屋剪頭髮及造型，過程被髮型師拍下放到Instagram，片中男生戴著口罩仍遮蓋不住帥哥氣場，該貼文竟被大量韓國網民「洗版」留言問小鮮肉的資料，大讚他是難得一見超對韓國女生口味的花美男，並形容他是「日版車銀優」，話題熱度之高就連韓媒Dispatch（D社）都有報道，討論區「the qoo」有超過1400個留言討論，更流出疑似脫下口罩的照片！

位於日本大阪的「LIPPS 梅田ロフト」是一間為當地年輕男生提供時下最流行頭髮造型的髮型屋，可是最近竟然因為一條僅30秒的短片而在韓國爆紅！事源於今年4月4日，該店的髮型師平田匠海於個人Instagram上載了一段名為「幫帥氣高中生變得更有型」的影片，片中男生帶著黑色口罩只露出雙眼，一臉靦腆地坐著讓髮型師幫他大改造，完成髮型後與日本男演員坂口健太郎和杉野遥亮有幾分相似。

這片段意外被人轉發到韓國論壇，結果竟然引起韓國網民「暴動」及熱烈討論，認為他是車銀優和坂口健太郎的混合體，封他做「難得一見的花美男」，更蜂擁而至到髮型師的Instgram下留言問「他是誰？」、「想要他的IG和聯絡方法！」，本來只有100多個讚好的影片在短短幾天升至接近1萬讚好。事件的熱度有增無減，網上流出疑似該名少年脫下口罩的照片，清秀白嫩的樣子被韓國網民強烈要求「SM快點簽他出道」、「不做明星簡直是人類的損失」，就連韓媒Dispatch（D社）和討論區「the qoo」都有報道。不過男生的身份還是個謎團，早前髮型師上載了另一條片段及合照，並寫著「謝謝しゅうすけ（Syuukuke）くん」，讓網民更加心癢癢！

👇👇👇點擊圖片看「日版車銀優」脫下口罩的照片👇👇👇

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被網民公認為「千年一遇美少女」的橋本環奈，當年就是靠一張奇跡美照在日本爆紅，現在由當地小偶像搖身一變成為人氣女演員，星途無可限量。最近，日本網絡討論區「2ちゃんねる（2ch）」瘋傳一位同樣出身於福岡的美少女柳美舞，清純的臉蛋和甜美笑容就如人間天使，粉絲找到她年幼時表演的相片，活力充沛的舞姿立即俘虜網民的心，更被封為「橋本環奈的接班人」，成長經歷和現況立即被起底！

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同場加映：日媽因一通電話被恐怖洗腦 瘋狂賣淫、拋棄年幼兒女更被騙一億円

早前日本發生恐怖虐兒案，一位39歲媽媽被新認識的朋友「洗腦」，誤以為丈夫出軌偷歡，於是提出離婚並聽取這位朋友的無理建議，嚴格控制5歲兒子的飲食以便獲取撫養權，最後男童10天沒有進食被活活餓死。事件轟動全日本，但其實透過「洗腦」控制人心、甚至入侵他人生活騙取錢財的案例非常多，曾有位缺乏關愛的單親媽媽因為打了一通電話，結果不知不覺被對方操控，最後棄養了一對可愛的兒女，淪落到每晚賣淫還錢的淒慘下場......

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