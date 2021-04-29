撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-04-29 07:00

【愛情觀/感情觀/年輕人愛情】每個年齡階段的人對愛情的看法都不一樣，由青澀稚嫩的青春年少，到20歲、30歲後追求穩定平淡的愛情。男生在不同年齡階段對愛情、對女性有不同的解讀，20歲的男性在戀愛中渴望自由，更期望另一半能有話直說，不要老是讓男生們猜測女生的想法，30歲男性就不滿女性批評對他們的職業及外表。即睇4歲至78歲男性的愛情真心話！

男性、女性的愛情觀都會隨住年齡階段而不同。（《舉重妖精金福珠》劇照）

早前微博上有一條名爲《是對手，是愛人啊！》的戀愛訪談短片瘋傳，短片中訪問了150位男女對愛情的看法，年齡由最小的4歲至最大78歲。你可能會覺得不少人的愛情觀似曾相識、感同身受，有的話會令你捧腹大笑，也有些愛情真心話會令你重新反思甚麼是愛情。這次短片收錄了52位由4歲至78歲的男性對愛情及對女性的看法。

4歲至10歲的小朋友天真無邪，對於愛情總是懵懵懂懂，一個簡單的擁抱便可以表達對另一半的愛。不過10多歲的男生已明白遇上喜歡的人一定要及早表白，畢業後可能就沒有機會再見。👇👇🤔點下圖即睇4歲至18歲男生對愛情的看法👇👇👇

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20歲時男生們嚮往戀愛中的自由，渴望對方可以坦誠相對，有什麼話就直接說出來，不要讓男方估估吓，「你要是想要甚麼禮物就直接說，戲別太多，別太作（無事生非）」，減少發生爭執及摩擦的機會。

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在這個「外貌行先」的社會，30歲以後的男性更多的是控訴女性對他們的挑剔，包括學歷的高低、髮量的多少、職業之分及社會階級都成為女性挑選另一半的準則，令他們感到無奈又不忿。同時部分30歲男性也提醒女性戀愛時不要犯某些錯誤，容易使男生們感到厭惡及不快，「奪命連環call不會讓他更想理你」，女生們要學喇！

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到了40歲、50歲的中年階段，不少男性會變得更加懂得兩性相處之道，例如冷戰並不能解決問題，反而會引發更多爭執、爭吵時翻舊賬只會兩敗俱傷，也有男性明白到戀愛中先認錯的人並非輸家，反而證明了他是個勇敢的人。走了人生一大半的60歲及70多歲男性，大多明白到兩人相守已經是最大幸福的道理，「你老了還是有人願意和你作伴」便已是最大幸福了。

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鄭中基（Ronald）早前舉辦戶外演唱會，今次演唱會更送出60多張門票予基層家庭，讓他們一嘗觀看演唱會的滋味，令外界對鄭中基的評價越趨正面。



不過年輕時鄭中基曾搭飛機時醉酒鬧事，最後一度被FBI拘捕、罰款並留有案底。他與蔡卓妍（阿Sa）被爆隱婚4年後宣布離婚一事，曾轟動一時，即睇10件事見證鄭中基浪子回頭，變成正能量藝人之路！

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外語能力出色的藝人可其多，不少藝人的英文水平了得，不但於劇集中講英語對白及流利交談、對話，而且接受外國媒體採訪時也對答如流，完全沒有怯場。除了一眾外國回流返港的藝人，畢業於港大的天后謝安琪（Kay）也曾與荷里活紅地毯上展露流利的英語對答，使不少港人感驚喜！

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同場加映：觀塘音樂噴泉被插似花灑！6個消失音樂噴泉

觀塘海濱音樂噴泉4月22日啟用，周一至周五晚上都有兩場噴泉表演，而周末及假日則會增至三場。表演時水柱會配合名曲旋律舞動，夜晚更會加插變幻的燈光，啟用當天已經吸引不少市民去朝聖。部分市民覺得噴泉的效果不似如期，有人甚至批評噴泉出水慢，「花灑都好過佢」，更有網民表示去淘寶quote價指造價只用20萬。

早於90年代，不少大型商場都設計音樂噴泉來吸引家庭客及遊客，大部分都設於中庭位置，最能夠吸引人流。當年的商場內音樂噴泉是不少人的約人地標，有網民甚至話當年每逢週末家人都會帶自己前去音樂噴泉朝聖，就像是週末必逛的一個景點。

👇👇👇 其中一個音樂噴泉曾經有港產電影取景！即睇6大已消音樂噴泉👇👇👇

想知其他香港昔日的音樂噴泉，立即點擊內文：觀塘音樂噴泉被插似花灑！6個消失音樂噴泉 《鎗火》取景地係？