撰文： COOL潮流生活網 最後更新日期： 2021-05-01 22:00

雖然最近《鬼滅之刃》的流行話題似乎有那麼一點點退了，不過人氣旺到不行的禰豆子依然是許多藝人或是網紅們喜愛 cos 的角色。最近在韓國小有名氣的賽車女郎網紅 model_ser 就和網友們分享了一系列自己變身為禰豆子的養眼照片。

作為車模的標配，大長腿和惹火的豐滿上圍當然是少不了，身高 171 的 model_ser 化身成本來應該嬌小可愛的禰豆子還真是反差超級大啊～尤其是那低胸領口藏不住的窒息身材外加雪白香肩，這位禰豆子真是太犯規啦～～～

▼▼▼點圖放大瀏覽性感版禰豆子▼▼▼

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這組照片也火速在網路上瘋傳，原本經營社群就已經小有成就的 model_ser 也因為照片中性感又無辜的搶眼表現而再度收穫了一批粉絲，對姊姊魅力有興趣的網友不妨可以開始追蹤 model_ser 啦！

▼▼▼即睇韓國人氣車模日常照▼▼▼

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