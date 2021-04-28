撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-04-28 17:33

再有運動休閒品牌開倉活動！即日起至5月10日，觀塘Inspire Hub一連13日舉行Sport & Casual開倉活動，Under Armour、Teva、JanSport、Doughut及Mitchell & Ness共14個運動及休閒品牌，各式波鞋、涼鞋、背囊及復古球衣等低至2折發售！

是次開倉各品牌均有相當多款式選擇！（01圖片）

Under Armour、Teva｜跑鞋涼鞋款$199起

是次開倉有較少見的Under Armour，多款跑鞋由原價過千元劃一減至$499，當中不少均是百搭易襯的顏色如黑、白、深藍及綠色等，不論存量還是鞋碼均頗齊備。同場亦有夏天必備的Teva涼鞋，大多都有半價或更高折扣，值得入手！

👇👇👇點圖即各款減價鞋款👇👇👇

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Mitchell & Ness、Under Armour、adidas｜復古波衫、運動衫褲款

鞋款以外，另一少見減價商品必數Mitchell & Ness的復古球衣，籃球迷們必搶！而Under Armour除了鞋款，亦有運動衫褲減價發售！

👇👇👇點圖即各款減價衫褲款👇👇👇

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DOUGHNUT、JanSport｜超多款背囊半價起

另外今次同場設兩大背囊品牌減價，DOUGHNUT雖然前陣子在中環亦有開倉減價，但今次有更多款式選擇！不論是淨色還是圖案款式均有各類選擇。

👇👇👇點圖即各款減價背囊款👇👇👇

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LAKH｜重磅淨色衛衣、短褲

數到是次開倉驚喜品牌之一，則是有本土品牌LAKH，整體風格的衛衣及背心外套款偏向街頭運動風。雖然減價後的定價不算超低價，但勝在衫褲用料相當厚實舒服！但要注意若在夏天穿則可能有點厚……

👇👇👇點圖即各款減價商品👇👇👇

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【Outdoor & Sport Pop Up Store．開倉詳細資料】 地點：觀塘偉業街133號一樓Inspire Hub全層 日期：即日至5月10日 時間：11am -8pm

【條款及細則】 ※ 優惠商品不設試換 ※ 付款方式：現金、信用卡(Visa、Master、銀聯) ※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以特賣場為準

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做好收納，除了斷捨離以外，懂得運用工具同樣重要！提起書擋（又稱書立），除了用來放好書本或文件，大家還有想到其他用途嗎？看起來用途單一，可到了一向擅於收納的日本人手上，原來書擋都可以變身成為收納神器？！《開罐 Opener》為大家從日網中整理出書擋7大隱藏收納用法，大家一起學起來吧！

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同場加映：「平胸」各地俗語點稱呼？

在香港，當提到一個人平胸，我們大多都會以較婉轉卻又相當形象化的詞語去形容，例如「飛機場」、「洗衫板」等。那麼亞洲其他地區的人又有甚麼代名詞？《開罐 Opener》為大家搜羅亞洲各地14個暗示平胸俗語，看畢你會發現原來香港人還不算Mean！

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