撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-04-29 18:19

被網民暱稱「嘉倩BB」的陳嘉倩離開TVB後轉型成為藝人加KOL，但近期在ViuTV綜藝節目《考有Feel》中遊戲的表現，被網民抨擊「當自己係女神放電」、「唔玩得又扮晒嘢」，更揚言要熄電視，更有指她經過綜藝節目後由神壇掉下來。其實，以往也有不少女神們因負面新聞而令形象插水，有些更光環不再。

ViuTV《考有Feel》截圖

其實「嘉倩BB 」不只一次因為綜藝節目的表現而被網民抨擊，在早前ViuTV節目《學神出沒注意》中「嘉倩BB 」擔任嘉賓，剛考到車牌的她節目中蝦碌不斷，生疏的駕駛技術令險象頻生，被網民轟駕駛態度輕佻，是「馬路炸彈」。難度女神光環不再？以下6位那些年我們都追過的女神，已經跌落神壇了嗎？

👇👇👇按圖看6位那些年的女神已跌落神壇？👇👇👇

+ 9 + 9 + 9

💓💓按此睇更多戀愛實戰技巧💓💓

藝人為轉運和星途都會突然改名，踏入30歲的網絡女神杜小喬近日也在IG貼出新名，引起網民熱議。其實不少90後眼中的女神眨下眼已入行多年，當中更有不少已年過30歲，《開罐》為大家熱數了23個已過３字頭的女神近況，當中有人已做了媽媽，也有人已淡出娛樂圈。

👇👇👇按圖看23位已經3字頭的女神👇👇👇

+ 19 + 19 + 19

現年38歲的蔣雅文在2014年與台灣老公朱經雄結婚，隨後更移居台灣，4月21日在Instagram分享一張婚紗獨照，並指與「前夫」有「互相尊重選擇的權利」，宣佈離婚。不少網民對女神經歷大感唏噓，亦不禁想起那些年大家都愛上過的女神們，不少人已經淡出幕前，各有自己的際遇。

👇👇👇按圖看9個90後女神現況👇👇👇

+ 14 + 14 + 14

同場加映：《尚氣》梁朝偉晒英文 11個英文流利港星 這年輕女星訪問不怯場

娛樂圈隱藏著不少外語能力出色的藝人，其中不少人英文水平了得，不但於劇集中講英語對白及流利交談、對話，而且接受外國媒體採訪時也對答如流，完全沒有怯場。除了一眾外國回流返港的藝人，畢業於港大的天后謝安琪（Kay）也曾與荷里活紅地毯上展露流利的英語對答，使不少港人感到驚喜！

👇👇👇其中一位前港姐四料冠軍現已退出娛圈！點下圖即睇11個將流利英文藝人👇👇👇

+ 3 + 3 + 3

點擊看全文：《尚氣》梁朝偉晒英文 11個英文流利港星 這年輕女星訪問不怯場