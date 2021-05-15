撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-05-15 07:30

大家使錢最任性的一次經歷是怎樣？如果你的答案仍是「食M記加大」、「食譚仔叫過橋套餐叫嘢飲兼叫小食」，那少年你就太年輕了！近日有網民於連登討論區拋磚引玉，著大家分享使錢使得最任性的一次，年少的你不妨看看甚麼叫真正的瘋狂消費吧。

「Shut up and take my money（甚麼都不用說了，拿我錢吧！）」，相信是不少人瘋狂使錢時的心聲。（網上圖片）

網民分享的任性消費可謂各式其色，有的衝動得相當匪夷所思、有的則因應當刻需要而相對合理，但怎樣也好，這些事例倒有一個共通點，就是會讓人不禁慨嘆：「原來使錢真係一念之間嘅事」……至於搵錢都能否瞬間完成，就要看大家的能耐了。

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如你不能如上述朋友般豪爽，還是好好學習慳錢吧……連登討論區不時有關於慳錢、儲錢等帖子引起網民們熱烈討論，對於慳錢，想不到除了一般方法如少購物、分清「必需」和「想要」以外，不少網民均有各自極端而獨特的方法，例如以水代替早餐、出街食飯不飲凍飲慳3蚊，更有一個方法堪稱慳到最多錢！大家儲錢之餘不妨亦從多方面慳錢！

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同場加映：「平胸」各地俗語點稱呼？

在香港，當提到一個人平胸，我們大多都會以較婉轉卻又相當形象化的詞語去形容，例如「飛機場」、「洗衫板」等。那麼亞洲其他地區的人又有甚麼代名詞？《開罐 Opener》為大家搜羅亞洲各地14個暗示平胸俗語，看畢你會發現原來香港人還不算Mean！

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韓國人嘅說法特別Mean？點擊全文：「平胸」各地俗語點稱呼？小籠包、iPad未算Mean 這個四地通用！