撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-05-03 17:29

Celine譚芷昀於2017年在《全美一叮》中演唱經典名曲《My Heart Will Go On》一鳴驚人，殺入準決賽的她更被譽為「小巨肺」。一夜成名的譚芷昀及後參與商演及內地節目搵錢。今年13歲的譚芷昀已搣甩baby fat，變成亭亭玉立的少女。《Opener 開罐》盤點7個香港童星的今昔對比，包括Jacky仔、「美心妹妹」楊鎧凝、「萬能KEY」楊凱博等。

Celine譚芷昀9歲時參加《全美一叮》一鳴驚人。（網上圖片）

說起香港童星，你會想起「小巨肺」Celine、「Jacky仔」，還是外表趣緻的「美心妹妹」？不知不覺間，以往「老是常出現」的童星們已經長大，搣甩baby fat，由小朋友長大成少少男女。其中Jacky仔（王樹熹）飛往外國定居及發展，「大隻仔」李日昇則離開效力多年的TVB，搖身一變成為健身教練。

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娛樂圈人才濟濟，不少藝人英文水平了得，不但於劇集中講英語對白及流利交談、對話，而且接受外國媒體採訪時也對答如流，完全沒有怯場。除了一眾外國回流返港的藝人，畢業於港大的天后謝安琪（Kay）也曾與荷里活紅地毯上展露流利的英語對答，使不少港人感驚喜！

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網民封為「嘉倩BB」陳嘉倩離開TVB後轉型為KOL，近期在ViuTV綜藝節目《考有Feel》中遊戲的表現，被網民抨擊「當自己係女神放電」、「唔玩得又扮晒嘢」，更有指她經過綜藝節目後由神壇掉下來。其實，以往也有不少女神們因負面新聞而令形象插水，有些更光環不再。

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同場加映：8個微胖仍女神級女星

鍾欣潼（阿嬌）近日亮相內地綜藝節目《怦然心動20歲》最新預告中，只見影片中的她身形及臉龐均比以往圓潤不少，雖然有長瀏海造型，但仍難以收起雙下巴，比起以往適中的身材，外形明顯更腫，有網民指她「就嚟連條頸都睇唔到」，不過有網民就擔心阿嬌是否健康出問題！

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