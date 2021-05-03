工時長｜港人每週工作52小時全球最攰　網民分享12個伏工親身經歷

撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-05-03 17:49

香港工時長就係人都知，不過到底有幾長？有多個研究指出，香港心的話工時長度冠絕全球，更有機構指香港是「全球最過度勞累城市」，平均每週工時長達52小時，十分誇張。

統計處早前公布的《綜合住戶統計調查按季統計報告》，指香港人平均每週工時中位數為44小時。而根據投資銀行瑞銀2018年的研究報告，港人平均每週工作時間全球最長，達52小時。美國手機保安技術公司KISI發表的《2020年工作與生活平衡城市》中，香港更成為全球最過度勞累城市。

瑞銀2018年的研究報告，指港人平均每周工作時間全球最長，達52小時。（《大叔的愛》劇照）

有網民狂呻除了工時長、OT無補水之外，不少表面上正常的工作，原來都暗藏伏位，更分享親身中伏經歷，有人更因為在公司開了WhatsApp而被炒！

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台灣茶飲打入內地和香港市場多年，據台媒報道，在內地的台式茶飲市場相當龐大，2020年內地「新式茶飲消費者」已破3.4億人，有關當局更決定幫茶飲店的店員正名為「調飲師」，職銜瞬間「升呢」，引起網友熱議。

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譚仔及三哥母企譚仔國際，已向港交所遞交上市申請，令網民熱烈討論。譚仔亦於申請文件中披露大量有趣數據，到底一碗杯米線譚仔賺幾多？三哥的食客普遍比較孤寒？《開罐》為大家拆解文件中的神秘數據。

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【同場加映】Angelababy｜17個名人超路人英文名 蘇民峰秒變業餘、小豬勁老餅

Angelababy最近被內地導演要求改名，指不應該用英文名在內地「搵食」，引起網民熱烈討論。自稱「第7代導演」的內地演藝圈人士劉信達，指Angelababy明明有中文名「楊穎」，「她為什麼還在用洋名？」，直斥她明明是中國人，是上海人，卻一直用洋名。Angelababy名字辨識度高，不過有不少藝人如果以英文名搵食，辨識度會直線下降，一秒變路人。

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