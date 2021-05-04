撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-05-04 18:05

微軟創辦人、現年65歲的比爾蓋茨（Bill Gates）5月3日宣布與夫人梅琳達（Melinda Gates）離婚，結束27年的婚姻。很多人認識Bill Gates對電腦發展的貢獻，以及他富甲一方，但以下7件事會讓你認識他親民又玩得的一面。

圖為2017年4月法國巴黎，比爾蓋茨與梅琳達出席頒發法國榮譽軍團勳章儀式。（Reuters）

曾經連續13年蟬聯全球首富、微軟公司創辦人比爾·蓋茨（Bill Gates)，周一晚（3日）宣布與梅琳達·蓋茨（Melinda Gates）離婚，長達27年的婚姻關係結束。他於Twitter聲明中表示：「經過深思熟慮，並在我們的關係上下了很大功夫，最終我們決定結束我們的婚姻關係」。

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大家眼中的Bill Gates或許只是曾連續13年蟬聯的世界首富，但他其實親民超玩得，經常在討論區和網民貼地交流，以下7件鬼馬窩心事，讓你重新認識Bill Gates！

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同場加映：17個超爆笑明星姓名諧音食字

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