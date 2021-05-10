撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-05-10 16:43

【髮型推介/染髮/髮色推介/2021年髮型】潮流不斷變化，2021年下半年流行甚麼髮型呢？2021年差不多過了一半，想換新髮型的你不妨了解下半年最新髮型趨勢！《開罐 Opener》請來自資深髮型師Jim Tse為大家推介2021年最流行女生髮型，究竟潮流興哪一款電髮髮型？想顯得臉更小應該剪哪個髮型？最新興的挑染方法是哪一種？

今年大熱的染法是頸邊挑染！（ig@hakyung__ch）

女生的髮型變化非常多，浪漫的大波浪、中長梨花頭、清爽短髮等深受香港女生歡迎。不同臉型的人士選擇髮型時，應該考慮髮型是否有助修飾臉型。《Opener 開罐》請來Hair Corner資深髮型師Jim Tse分享2021年下半年14個女生流行髮型、髮色及染髮趨勢。

Jim指今年夏天流行一款低調的韓式挑染，紮起頭髮後會見到明顯的淺色挑染髮色，但披頭髮時效果較為低調有質感。想漂髮又不想出現「MK金」？其中一種今年的大熱髮色，顏色較淺色但不會偏「MK金」，反而帶點灰啡色，更加有質感，連褪色都靚！

👇👇👇即睇髮型師推介2021年下半年流行髮型、染髮趨勢👇👇👇

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不想出現剪髮、電髮後結果不似如期？拎明星相給髮型師參考怕尷尬？Hair Corner資深髮型師Jim Tse教大家3招與髮型師建立良好的溝通，剪髮不用自備明星示意圖都得！另外，Jim提醒電髮前一定要詳細向髮型師講有沒有染過髮、漂過髮，因為對方會特別注意藥水的強度，以免傷頭髮。

👇👇👇點下圖即睇髮型師教3招剪出理想髮型👇👇👇

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想染髮又不知染甚麼髮色？髮型師Anson推介5大流行髮色，包括有質感的黑茶色，看起來自然又低調，但不會太過沉悶。染法方面，Anson推介4款特別的染法，其中耳圈染不會過分張揚，最適合一眾大學生。不過Anson1提到4款已經過時的髮色，不想變out就千萬不要染喇！

👇👇👇點圖睇2021年9大流行髮色及4大已過時髮色👇👇👇

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同場加映：7大DIY染髮貼士

DIY染髮成為熱潮，不過自己染髮要注意的事項非常多。髮型師Anson解答染髮多個疑問，並提供7招輕鬆DIY染髮。如果染髮時遇到突發情況，最好立即用水清洗，為免漂粉殘留，最好之後再用洗頭水洗一至兩次，因為漂粉殘留時間太長，有可能傷害頭皮，出現頭皮灼傷、流血甚至甩皮的慘況。如果是髮質受損人士，有機會出現頭髮變綿、斷裂的情況，這樣就只能剪掉。

潮流興起用泡泡染髮或染髮噴霧，方便快捷，但原來這些染髮用品有機會傷害頭皮，因此Anson指染髮前應細心挑選染髮劑品牌。如果想染得更均勻，Anson教大家如何準確調配染髮劑，立即解決上色不均勻問題。

👇👇👇點下圖即睇7招DIY染髮貼士👇👇👇