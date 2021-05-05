撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-05-05 07:00

【人生道理/人生忠告/人生建議】大家如何看待長輩們給你的忠告及建議？雖然長輩們經常囉囉嗦嗦，非常長氣，但他們的建議都出自肺腑，希望年輕人不會重覆走自己的舊路。美國懷俄明州惠特蘭一間療養院，收集院內一眾老人家分享的「給年輕人的建議」，公公婆婆們的人生忠告聽起來簡單，但往往最容易被忽略！《Opener 開罐》整理老一輩給年輕人的12句人生忠告，即睇老一輩的教你人生道理！

（FB@Wheatland Manor）

我們經常覺得老人家長氣又囉嗦，常常不聽他們的勸告或建議，但老一輩的忠告並非空穴來風，他們生活了大半輩子，對人生的看法及理解更加透徹，而這些道理我們或未經歷過。不想走歪路？不妨聽聽老一輩怎麼說。

美國懷俄明州惠特蘭的療養院「Wheatland Manor」，早前收集院內一眾老人家分享的「給年輕人的建議」，邀請了12位公公婆婆給予年輕人一些人生忠告。它們看起來簡單，但在營營役役的生活中最容易被忽略，例如多花點時間陪伴家中的老人家，因為你不知他們何時會離開你。除了生活，還有工作，有90歲的婆婆提醒大家一定要找到一份自己享受的工作，香港年輕一代不妨停下來聽聽。

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年輕人結婚或不想大排筵席，有時可能只與親朋好友簡單吃個飯，因此不想邀請太多同事或上司參加婚禮。不過有網民會擔心不請上司去婚禮是否沒有禮貌，也有人擔心不知如何通知大老闆結婚的事宜。唏噓小姐請教Taste Weddings婚禮策劃師Jessica為大家解惑，究竟婚禮是否要請上司、面對同事可以刁難應如何應對？

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同場加映：4至78歲男性愛情剖白短片爆紅

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