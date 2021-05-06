撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-05-06 19:05

UNIQLO 5月7日至13日將推出母親節期間限定優惠，各式女裝服裝包括AIRism抗UV外套及U系列AIRism棉質A字型連身長裙等均減價發售！而UNIQLO官網及門市男女裝亦有不少減價產品，折扣最高達1折！

（UNIQLO）

是次母親節期間限定優惠商品雖然只有5款產品，但勝在款式夠新，例如U AIRism棉質A字型連身長裙便是2021夏季才上市的產品。另外各款減價產品亦設有多色選擇！

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而母親節限定優惠雖然不設男裝，但UNIQLO其實同時有不少涵蓋男女裝、不設期限的減價產品，當中包括不少聯乘系列，例如較高價的+J系列，普遍減價幅度都相當大。當中一條U系列女裝連身褲裙便由$399減至$39！

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馬拉松即日起至5月10日於銅鑼灣時代廣場集20個品牌包括Nike、adidas、New Balance及PUMA等舉行開倉，全場運動鞋及各式運動服裝低至2折，最平$179便能入手！

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同場加映：17個超爆笑明星姓名諧音食字

「經一事」下一句，你究竟會先想起「長一智」還是「蔡一智」？「玉樹臨風」還是「玉樹林峰」？用明星藝人名字玩食字，雖然無聊，卻也令人會心微笑，忍不住讚嘆創作人的創意。以下17個明星名的諧音食字字句，你又聽過多少句？

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