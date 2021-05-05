撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-05-05 17:15

馬拉松即日起至5月10日於銅鑼灣時代廣場集20個品牌包括Nike、adidas、New Balance及PUMA等舉行開倉，全場運動鞋及各式運動服裝低至2折，最平$179便能入手！

雖然馬拉松不時舉行，但勝在新款不斷，因此每次仍能吸引不少客人開門前便在門外等侯！記者今天開門前到場視察，發現今次以Nike的鞋款最多選擇，男女款均有多個型號如Air Max 270、Air Force、Vista Lite等減價發售！而New Balance今次亦頗有驚喜，除了有去年最新推出的327，亦有一向定價高、同樣曾是人氣王的美版990！

（01圖片）

碼數方面一如以往可遇不可求，大多只設1至2個尺碼選擇，而nike一些女裝款則有4至5個尺碼選擇，當中更有較熱門碼數如37、38！另外是次場內亦設多買多平優惠，買滿2件額外8折、3件額外7折，最划算當然是跟朋友一起去掃貨！

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選購貼士：留意商品有污跡

不少品牌都會在開倉特賣場中低價售出過季以及斷碼商品，記者在過往同類型開倉中發現當中有機會混有參差品與污跡商品。以上商品的瑕疵部分不算明顯，而且標價較低，因此受到不少客人搶購。

按照慣例，馬拉松特賣場在處理以上商品時，會於此類商品上明確標明「污」（污跡）與「次」（次貨）。有興趣購買就要多加留意。👇👇👇 按圖看小貼士 👇👇👇

【馬拉松: 便服及運動名牌開倉詳細資料】 地點：銅鑼灣時代廣場一座16樓 日期：即日至5月10日 時間：11am - 8pm

【條款及細則】 ※ 優惠商品不設試換 ※ 付款方式：現金、信用卡(Visa、Master、銀聯)、EPS ※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以特賣場為準

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同場加映：17個超爆笑明星姓名諧音食字

「經一事」下一句，你究竟會先想起「長一智」還是「蔡一智」？「玉樹臨風」還是「玉樹林峰」？用明星藝人名字玩食字，雖然無聊，卻也令人會心微笑，忍不住讚嘆創作人的創意。以下17個明星名的諧音食字字句，你又聽過多少句？

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