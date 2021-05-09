撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-05-09 06:33

錢，無人會嫌多。作為有錢一族，如何可以告訴其他人自己很有錢而不失霸氣？早前，有網民腦洞大開，集思一人一句「證明你很有錢」。答案超爆笑，豪氣中帶一點傷感，

作為富有一族，如何可以告訴其他人自己很有錢而不失霸氣？（網上圖片）

炫富的方法有很多種，有人日日飲營養快線，飲到個人有啲飄；有人能在快餐店每次都散叫，從不跟餐買⋯⋯早前，有網民腦洞大開，在社交平台集思「一句證明你很有錢」，吸引一眾網絡「富豪」留言，答案抵死又爆笑，豪氣中帶一點傷感，大家又聽過哪些花式炫富方式？

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成長路上，青春期的少男少女經歷反叛期時自我意識愈漸增強，繼而想「扮大人」或是「做壞事」。以下10組網絡紅人，雖然未做出欺凌般嚴重事情，但憑著反叛期間的叛逆和自以為是，一不小心便做出一些「名流青史」的中二病行為。不妨一起來經典重溫，看看你都認得誰！

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同場加映：17個超爆笑明星姓名諧音食字

「經一事」下一句，你究竟會先想起「長一智」還是「蔡一智」？「玉樹臨風」還是「玉樹林峰」？用明星藝人名字玩食字，雖然無聊，卻也令人會心微笑，忍不住讚嘆創作人的創意。以下17個明星名的諧音食字字句，你又聽過多少句？

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