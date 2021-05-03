撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-05-03 18:19

【Car Camping/汽車露營/車中泊/收費營地/汽車露營營地/Glamping/豪華露營/露營好去處】近期興起「車中泊」、汽車露營熱潮，究竟甚麼是「車中泊」，初嘗露營的新手如果想試試汽車露營又可以如何入手？

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「車中泊」源自日文，與早在歐美流行的車旅生活「Vanlife」理念一脈相承；將汽車改裝成通勤以外，具居住、工作及享樂於一身的舒適空間。「車中泊」，彷彿已是一種「自由不羈」的新生活型態代名詞。

近期，香港興起「車中泊」及汽車露營熱潮，雖未有明文禁止「車中泊」，在非漁護署的指定露營和燒烤地點。根據《郊野公園及特別地區規例》，未經許可於郊野公園範圍內露營、建立帳幕或臨時遮蔽處，或生火煮食，即屬違法。想試試汽車露營又不想誤墮法網，新手不妨先從私人收費營地入手。

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