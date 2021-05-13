撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-05-13 16:25

傅嘉莉近日在節目《姊妹淘》中大晒名貴私伙手袋，其中兩個Hermès的特別版手袋，炒價合共至少46萬，完勝節目中的其他兩名藝人莊思敏和張寶兒。Hermès手袋，相信是女生夢寐以求的名牌手袋。不過，它並不是有錢就能買到。以下這5名韓國女星，亦是Hermès超級粉絲，其中一名更是巴黎總店的VVIP！

Hermès於太古廣場分店／Hermès官網圖片

Hermès（愛馬仕），是其中一個最受歡迎的法國名牌。由於不是「有錢就一定買到」，所以擁有它的人，亦是身分的象徵，不少明星都是它的愛好者。而以下5名韓國女星，就是它的超級粉絲。其中一名更是Hermès巴黎總店的VVIP顧客！

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8位富裕家庭出身韓星

雖然不少韓星都是成名之後才變得富裕，但亦有部分人在出道之前已經過著無憂無慮的生活。韓國綜藝節目《TMI NEWS》，近日選出「含著金鎖匙出生的韓星」排行榜，有人是酒店企業家族出身、有人是醫學世家出身、有人是律師世家出身。

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同場加映：身高185cm以上的韓國男星

對女生而言，如果男生有180cm高，已經算非常高了。在韓國娛樂圈，高過180cm的男星可說是隨處可見。而以下這40名男星，都是185cm或以上高，最高那位更有207cm！

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