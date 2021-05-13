撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-05-13 19:05

於去年陸續結束在港所有分店的LINE FRIENDS STORE近日迎來回歸好消息！兩間分別位於銅鑼灣希慎廣場及觀塘apm的LINE FRIENDS POP UP STORE將於今天正式開幕！《開罐 Opener》記者今天率先到場為大家直擊，看看新店環境及甚麼產品值得購入！

是次LINE FRIENDS POP UP STORE以「HAVE A NICE TRIP」為設計主題，以昔日信封上的「紅白藍」色為主色調，配上代表人物BROWN及CONY去旅行的模樣，一解大家疫情下的出國癮！稍為可惜的是昔日作為店舖標誌的巨型熊大今次並不在場，相信對於不少粉絲來說都少了一個打卡位！

昔日門口標誌的熊大巨型公仔今天親自出動！（01圖片）

整體店舖面積不算大，比從前在希慎二樓的舊分店稍細。不過粉絲們不要灰心，店內還是有數個打卡位！👇👇👇點圖睇店內環境及打卡位推介👇👇👇

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新店的另一重點當然是各式主題商品！除了有經典商品如抱枕及筆記本外，亦有早前與Green Monday的聯乘系列，系列中三款產品均是實用環保兼備的產品。除此之外，另一必要留意的當然是由韓國天團防彈少年團（BTS）合作設計的人物系列BT21，今次店內有不少新角色BT21 Baby的精品，相當可愛！

👇👇👇點圖睇10款實用設計兼備精品推介👇👇👇

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另外5月13日起，凡於LINE FRIENDS POP-UP STORE任何分店購物滿以下指定金額，即可獲贈或加購開幕限定商品，數量有限，贈完及售完即止。👇👇👇點圖睇限定商品👇👇👇

希慎及apm分店分別將於今天（13日）晚上6時起正式開幕及營業，客人需要於店外領取「LINE FRIENDS POP-UP STORE入場證」，13日最後一場將於晚上8時半派發，每場時間為30分鐘及每場設15個名額。而由14日起，則於早上11時至晚上8時30分派發入場證，每場時間同樣為30分鐘及每場設15個名額，全日共20場。

LINE FRIENDS POP-UP STORE 地址：銅鑼灣希慎廣場3樓305號舖 營業時間：早上11時－晚上9時 地址：觀塘道418號創紀之城5期apm 1樓L1-9A 營業時間：早上11時－晚上9時

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即日至5月24日，潮流服裝品牌i.t於尖沙咀海港城舉行開倉活動，20個潮牌及運動品牌包括adidas、Nike、Vans、Dr. Martens及Carhartt等低至2折發售！場內有多款減價鞋款及夏季T恤款選擇！

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同場加映：8位跟網民罵戰港星

藝人衛志豪近日於Instagram Story上載《開心大綜藝》錄製情況時，獲一位網民回覆「好娘」，其後該網民再傳送MIRROR成員姜濤及Anson Kong（AK）的照片，但衛志豪卻稱「唔識佢」。結果網民成功激嬲衛志豪，令衛志豪不但上載對話截圖，更以「做娛樂新聞十幾年，見盡大大小小明星藝人」的身份打下千字文反擊該網民！



多年來，被網民「焫焫焫焫焫焫著」變嬲嬲豬的藝人又豈止在圈內打滾十幾年的衛志豪，其實不少當紅花旦小生都曾與網民正面交鋒，開火回應指控！以下8位，不知大家會認為他們是EQ低還是直腸直肚呢？

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點擊睇全文：唔識MIRROR！衛志豪被批發火 8位跟網民罵戰港星 呢位嘈足8次