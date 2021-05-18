撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-05-18 18:32

ERROR阿Dee、肥仔、193、保錡因《ERROR自肥企画》人氣再次急升，最近有網民發現，四子竟然跟《荒失失企鵝》 主角們撞樣，十分搞笑。其實不少藝人都跟卡通人物撞樣，令網民大爆笑。

現實世界中，不少藝人都會跟動畫人物撞樣，最經典當然是鄧梓峰似巴斯光年，不過四個人一齊撞就非常少見。網上近日瘋傳一張對比圖，阿Dee、肥仔、193、保錡，竟然跟《荒失失企鵝》 主角隊長、高華斯基、卒仔、力高一模一樣，令網民大爆笑，指他們連高矮肥瘦都一樣。

ERROR子竟然跟跟《荒失失企鵝》 主角們撞樣。

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《ERROR自肥企画》播出至今一直是網民關注重點，節目中亦找來不少女生作嘉賓，有網民指節目組十分識貨，因每個女嘉賓都各有特色，而非清一色樣靚身材正。Dee姐、侏羅紀公主、肥妹等《ERROR自肥企画》女嘉賓，樣子不算特別出眾，不過一樣人氣急升，全因在節目中玩得又有笑點，跟ERROR勁有化學反應，大受網民歡迎。特別是樣子跟阿Dee「一模一樣」的，充滿活力的Dee姐陳海寧，更成為連登仔新寵。

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MIRROR開完演唱會，大家意猶未盡，5月14日ViuTV董事兼總經理魯庭暉的中學同學兼老友沈旭暉，在Facebook爆出一段二十年前的往事，原來當年中學的一個經歷，令魯庭暉對「MIRROR」有不一樣的情意結。

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男團MIRROR開show成為全城熱話。場內場外一樣熱鬧，鏡粉們除了入場支持，更為每一個成員改編小時候的啦啦隊口號，搞笑得來又順口，不如試試睇show時一齊打call？

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