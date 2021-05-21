撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-05-21 07:00

相信大家近來都有感天氣越漸炎熱，發現又是時候要換季，換上清爽的夏天裝束！UNIQLO及GU由5月21日至6月3日再次同步舉行感謝節，連續14天有多款夏天服裝及家居單品大降價！下文將率先為大家揭曉首周的第一彈共30款優惠商品！

雖然UNIQLO先前在母親節時亦曾推出優惠，但不論減價款式還是幅度都遠遠比不上是次的感謝節優惠！是次減價的產品頗多選擇，有各式夏天服裝如T恤及短褲，亦有去年才新推出的涼感床品系列，當中最值得購入必數AIRism系列，AIRism物料具透氣及吸汗速乾功能，尤其適合夏天時穿著！

（GU/UNIQLO）

系列中的U AIRism棉質寬鬆圓領T恤一向是人氣產品，除了AIRism物料夠透氣乾爽，寬鬆及五分袖的剪裁亦是其優勝之處，因此曾被日本媒體稱它為「夏季最強T恤」，大家不妨趁減價購入一件試試。

👇👇👇點圖睇UNIQLO限時減價男女裝👇👇👇

+ 32 + 32 + 32

GU亦不少夏季產品，例如可內搭可單穿的多款女裝BRA-FEEL背心，另外早前大熱的「Chef Pants（主廚褲）」亦推出了短褲版本，寬鬆設計正好適合炎夏。

👇👇👇點圖睇GU限時減價男女裝👇👇👇

+ 37 + 37 + 37

另外於感謝節首周（5月21至27日），分別於兩大品牌購物滿$400，👇👇👇可獲贈UNIQLO快乾毛巾或GU不銹鋼便攜式摺疊餐具及水杯套裝。👇👇👇

👉👉👉點擊睇更多抵玩抵買資訊👈👈👈

於去年陸續結束在港所有分店的LINE FRIENDS STORE近日迎來回歸好消息！兩間分別位於銅鑼灣希慎廣場及觀塘apm的LINE FRIENDS POP UP STORE經已開幕！《開罐 Opener》記者早前場為大家直擊，看看新店環境及甚麼產品值得購入！

👇👇👇點圖睇店內環境及打卡位推介👇👇👇

+ 5 + 5 + 5

想知店內有咩精品賣？點擊睇全文：LINE FRIENDS STORE重新攻港！率先睇多款BT21/BROWN&FRIENDS精品

同場加映：9個港式普通話超強藝人

近日TVB藝人陳豪和王浩信亮相內地真人騷《我是女演員》做導師，節目中陳豪與一眾女學員就其昔日與佘詩曼合演劇集《公主嫁到》的部分情節進行對戲，其後陳豪選出一位出色的女學員並作評價。雖然陳豪對戲時零對白、評價亦簡而精，但都看得出他的普通話相當生疏。



不過普通話實力很普通的又豈止陳豪一個？不少香港藝人其實都有濃濃的「港式普通話」（港普）口音，聽起來令人哭笑不得！即睇以下8位藝人的港普實力實錄，一起探索「煲冬瓜」的魅力！

👇👇👇點圖睇8位普通話實力超普通明星👇👇

邊個係「港普之父」？點擊睇全文：9個港式普通話超強藝人 始祖古天樂「能呔能」 邊個有望超越？