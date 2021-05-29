撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-05-29 07:30

壓力成因多不勝數，大至重要事件，小至一句簡單說話，都可以成為壓力來源！近日便有網民就「令人壓力大增的一句話」展開討論，發現日常生活中來自上司同事、朋友，甚至是另一半的簡單一句話，原來都能如此「有份量」，令人秒感壓逼。以下18句說話，不少網民都表示身同感受，你又有否經歷過？

再少的事都會可以變成壓力來源……（《#Alive》劇照）

而在眾多句入面，網民們認為一句七字真言可謂最聞風喪膽兼隨時會令人瘋狂幻想，給大家少少提示：只有女士才有資格說這句說話！

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「經一事」下一句，你究竟會先想起「長一智」還是「蔡一智」？「玉樹臨風」還是「玉樹林峰」？用明星藝人名字玩食字，雖然無聊，卻也令人會心微笑，忍不住讚嘆創作人的創意。以下17個明星名的諧音食字字句，你又聽過多少句？

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同場加映：7對餅印明星子女

影帝張家輝和關詠荷於2003年結婚後誕下女兒張童，多年來一直鮮有曝光。不過近日有內地網民於抖音上載一條於2018年拍攝的短片，只見短片中張童不時依偎在爸爸身旁，看來感情不俗，而更讓人注目的則是其樣貌似足張家輝和關詠荷，尤如二人的混合體！



娛樂圈中其實都有許多「基因強大」的例子，不少星二代的模樣跟爸媽可謂如出一轍，名乎其實「出街失散都搵得返」！

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邊個家族基因最強？點擊睇全文：張家輝女尤如爸媽混合體！7對餅印明星子女 錢嘉樂大女倒模咁款